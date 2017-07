Đây là lý do bạn phải "xem giờ" trước khi làm bất kì việc gì nếu muốn "đầu xuôi đuôi lọt"

Rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng có những công việc nhất định phải hoàn thành trong một khoảng thời gian nhất định thì mới có thể đạt được hiệu suất tốt, "đầu xuôi đuôi lọt". Thế nên trước khi làm gì thì nhớ "xem giờ" nha.

Cơ thể con người là một hệ thống cực kì phức tạp. Rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng có những công việc nhất định phải hoàn thành trong một khoảng thời gian nhất định thì mới có thể đạt được hiệu suất tốt, “đầu xuôi đuôi lọt”. Jennifer Ackerman - tác giả quyển Sex Sleep Eat Drink Dream: A Day in the Life of You Body” - đã chỉ ra những thời điểm lý tưởng trong ngày để làm một số việc nhất định, từ lập kế hoạch, ăn uống, phỏng vấn và cả chuyện “yêu”. Đó là “giờ hoàng đạo” nào?

6 giờ 30 phút sáng

Khi thức dậy, nhịp tim và huyết áp sẽ có sự thay đổi dù ít nhưng khá rõ ràng, khiến đầu óc trống rỗng, như cảm giác say rượu. (Ảnh: Internet)

Khi thức dậy, nhịp tim và huyết áp sẽ có sự thay đổi dù ít nhưng khá rõ ràng, khiến đầu óc trống rỗng, như cảm giác say rượu. Điều này được gọi là “quán tính ngủ”, sẽ chấm dứt sau khi thức dậy 10 phút nhưng nó cũng có thể ảnh hưởng đến tận 2 giờ. Do đó, các chuyên gia khuyên rằng thời điểm này không nên nâng, nhấc vật nặng hay lái xe ngay sau khi thức giấc.

7 - 8 giờ sáng

Những giờ đầu tiên của buổi sáng khi thức dậy là thời điểm lí tưởng để tập thể dục, những bài tập liên quan đến sự thăng bằng, độ chính xác và kiểm soát sự vận động của cơ thể.

Hầu hết chúng ta đều có thói quen “yêu” vào buổi tối, khoảng 11 giờ đêm nhưng theo Jennifer, buổi sáng, chính xác hơn vào khoảng thời gian từ 7 đến 8 giờ sáng mới là lúc thích hợp cho chuyện giường chiếu. Lý do là bởi đây là lúc lượng testosterone cao nhất trong cơ thể vào thời điểm này, nó sẽ giảm vào khoảng 8 giờ sáng trở về sau.

Khoảng thời gian từ 7 đến 8 giờ sáng mới là lúc thích hợp cho chuyện giường chiếu. (Ảnh: Internet)

Ngoài ra, các tiểu cầu gây đông máu sẽ tăng cao và kết dính hơn vào khoảng 8 giờ sáng hơn các khoảng thời gian khác trong ngày nên Jennifer khuyên rằng nếu muốn cạo lông chân, tốt nhất bạn nên làm vào lúc này.

10 - 11 giờ sáng

Chuẩn bị cho bài thuyết trình quan trọng? Học bài cho thi cử? Phỏng vấn xin việc? Hầu hết chúng ta đều sắc sảo, nhạy bén trong khoảng từ 2,5 giờ đến 4 giờ sau khi thức dậy, khả năng suy nghĩ rõ ràng, mạch lạc hơn vào trước giờ ăn trưa. Do đó, hãy lên kế hoạch hẹn với bác sĩ, luật sư, làm những việc phải vận dụng trí não nhiều vào thời điểm này.

13 - 15 giờ 30 phút

Khoảng thời gian này con người hay mất tập trung, trí nhớ kém, phản ứng “lờ đờ” như uống bia. Một giấc ngủ nhanh khoảng 15 phút để “sạc pin tinh thần” cho bạn, giúp bạn tỉnh táo, làm việc năng suất và hiệu quả hơn.

Đây cũng là lúc thuận lợi để khám răng nếu bạn đang bị đau răng bởi cường độ cơn đau sẽ mạnh mẽ nhất ở thời điểm này.

Đây cũng là lúc thuận lợi để khám răng nếu bạn đang bị đau răng bởi cường độ cơn đau sẽ mạnh mẽ nhất ở thời điểm này. (Ảnh: Internet)

Ngoài ra, khoảng từ 15 giờ 30 phút cho đến buổi chiều trước khi tối, trở đi sẽ thích hợp cho môn thể thao, chẳng hạn như tennis bởi đây là lúc “cơ bắp mạnh nhất, xương khớp linh hoạt nhất, tay và lưng mạnh hơn khoảng 6% so với đầu ngày”, theo Jennifer.

16 giờ chiều

Dù lượng testosterone tăng cao vào đầu ngày làm tăng ham muốn tình dục hơn nhưng theo Jennifer, chất lượng tinh trùng thực sự tốt vào thời điểm này. Vì vậy, khả năng mang thai khi quan hệ tình dục vào thời điểm này là cao hơn những giai đoạn còn lại trong ngày.

17 - 18 giờ 30 phút

Khoảng thời gian này gan hoạt động hiệu quả nhất nên theo Jennifer, đây là lúc để thực hiện những phương pháp để thải độc. Đó là lý do vì sao người ta gọi đây là giờ hạnh phúc.

Đến phòng tập! Vào gần cuối ngày, hơi thở của bạn dễ dàng hơn, tim hoạt động hiệu quả hơn và phản ứng tốt nhất. Đó là lý do vì sao hầu hết những thành tích tốt trong thể thao đều được ghi vào khoảng từ 15 - 20 giờ. “Thời điểm này, bạn có thể đạt sức mạnh cơ bắp nhiều hơn 20% so với việc tập luyện buổi sáng”, Jennifer phát biểu.

"Thời điểm này, bạn có thể đạt sức mạnh cơ bắp nhiều hơn 20% so với việc tập luyện buổi sáng", Jennifer phát biểu. (Ảnh: Internet)

19 giờ 30 phút

Đây là khoảng thời gian thích hợp và chất lượng để dành cho những người thân yêu. “Những người có quan hệ xã hội tốt, rộng rãi sẽ đối đầu với căng thẳng tốt, đặc biệt đối với bệnh tim, hệ miễn dịch, chức năng não”, Jennifer cho biết.

20 giờ

Tùy vào tính chất công việc, độ mệt mỏi, thời gian phải dậy vào sáng hôm sau mà thời gian ngủ của mỗi người sẽ khác nhau. Thông thường, thời điểm từ 8 giờ tối trở đi là con người đã có thể lên giường ngủ.

1 - 4 giờ sáng

Không có gì ngạc nhiên khi tai nạn giao thông thường xảy ra hầu hết ở thời điểm này bởi đây là lúc ai cũng mệt mỏi, gật gà gật gù. Nên cân nhắc nếu cần phải ra ngoài vào thời điểm này.

(Nguồn: sheknows)