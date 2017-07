FIFA Online 3: 3 cách xử lý khôn ngoan sau khi thẻ Captain Player ra mắt nhằm đạt lợi ích lớn nhất

Thẻ Captain Player (CP) là loại thẻ cầu thủ mới nhất xuất hiện trong FIFA Online 3.

Thẻ Captain Player (CP) đang là loại thẻ cầu thủ gây sốt nhất trong FIFA Online 3 lúc này, thậm chí còn hơn cả các huyền thoại Europe Legend và Man Utd Legend.

Những lý do khiến thẻ cầu thủ mùa CP đang được săn đón gắt gao chính bởi do khả năng buff được nhiều team color cho nhiều câu lạc bộ, quy tụ nhiều thẻ cầu thủ được coi là tốt thứ nhì chỉ sau chính mùa huyền thoại World Legend của họ trong game và lý do xác đáng nhất chính là bởi thẻ Captain Player chưa được thương mại hóa mạnh mẽ thông qua các hộp Bạch Kim và Kim Cương tính tới chiều 7/3.

Những cơ hội sở hữu loại thẻ quy tụ các đội trưởng, thủ lĩnh vào lúc này có thể điểm qua như sự kiện chuyển Sò sang Cash, mua các hộp vàng và bạc mùa CP, sự kiện Hộp quà bí ẩn tháng 7. Nhưng tất cả các sự kiện đó vẫn chưa thể đáp ứng nhu cầu trải nghiệm mùa CP quá lớn của game thủ. Vì thế mà tình trạng các phần mềm Auto “hunt” cầu thủ trên thị trường chuyển nhượng được dân cày bật hoạt động hết công suất. Sau đây là những cách xử lý khôn ngoan sau khi mở thẻ CP nhằm đạt lợi ích lớn nhất để độc giả tham khảo:

1. Không bán ngay những “hiện tượng” của mùa CP

Đây đều là những thẻ cầu thủ vô cùng chất lượng, có thể trở thành “Trùm” hoặc chí ít cũng thường xuyên lọt vào đội hình được sử dụng phổ biến nhất bởi các cao thủ xếp hạng. Những cái tên có thể nằm trong diện “hiện tượng” này có thể liệt kê như F.Hierro, C.Ronaldo, M.van Basten, Y.Toure,… Khi mở ra những cái tên trên thì tuyệt đối không nên bán ra với cái giá bằng với giá trị của thẻ khi mở. Một ví dụ như F.Hierro khi mở ra có giá trị vài trăm triệu nhưng hiện tại thì giá đã lên tới cả tỷ EP, thậm chí còn tăng rất mạnh trong thời gian tới nếu như các hộp Kim cương, Bạch Kim mùa CP chưa được bán.

2. Thu mua những thẻ có giá trị theo từng mức thẻ cộng “bất thường”

Những chiếc thẻ CP có giá trị rất “ảo” một phần do được mặc định khi thẻ mới được cập nhật, một phần là do sự tác động của người chơi. Hãy khoan tìm hiểu nguyên nhân của sự “bất thường” này mà hãy thu mua ngay chúng. Mục đích chính là sau khi mua các thẻ giá ảo này về thì tiến hành ép thẻ rồi giao dịch 3.0 sẽ rất có lãi. Ví dụ một thẻ cầu thủ CP có giá trị thẻ +2 cao gấp 3,5 lần thẻ +1, rồi thẻ +3 lại cao gấp 2,5 - 3 lần thẻ +2. Việc ép những thẻ +2, +3 lên thành công là điều không quá khó khăn. Hành vi bỏ một lượng EP nhất định rồi mua các thẻ giá ảo ở mức +1 rồi ép lên +2, +3 sau đó giao dịch 3.0 kiếm lời là một xu thế đã có từ rất lâu rồi.

3. Không nên sốt sắng mua bằng mọi giá

Đây là một hành động khôn ngoan vì rõ ràng nguồn cầu đang lớn hơn nguồn cung rất nhiều. Những game thủ sử dụng các phần mềm Auto “hunt” thẻ cầu thủ sẽ sở hữu một lượng thẻ lớn, dẫn tới tình trạng đẩy giá lên rất cao. Tình trạng giá bán thẻ cầu thủ thường có xu hướng giảm mạnh theo thời gian khi mà các vật phẩm có thể “sản xuất” ra loại thẻ cầu thủ đó được bán phổ biến trong Shop. Vì thế mà trước sau gì những “món hàng” có giá trị lên tới vài tỷ EP lúc này cũng rớt giá mạnh.

Tất nhiên là nếu bạn thuộc tầng lớp game thủ “đại gia” thì cũng chẳng cần lắng nghe cả 3 lời khuyên này.