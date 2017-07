Quyền Linh khoe biệt thự sang trọng, vừa đàn vừa hát tặng vợ

Liên quan vụ hơn 600 công nhân Công ty TNHH An Giang Samho nhập viện sau buổi ăn trưa 1/7, Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm An Giang yêu cầu đơn vị cung cấp thức ăn cho công ty Samboo tạm ngừng hoạt động đến khi tìm rõ nguyên nhân vụ việc.

