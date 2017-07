Final Fantasy XV: A New Empire chính thức ra mắt miễn phí trên di động

Final Fantasy XV: A New Empire là là tựa game mobile được phát triển dựa trên series Final Fantasy nổi tiếng của Square Enix, tuy có sự xuất hiện của những nhân vật đến từ phiên bản XV nhưng lối chơi của tựa game này hoàn toàn khác so với phiên bản game console.

Có thể nói, Final Fantasy XV là một trong những tuyệt phẩm JRPG nổi tiếng với lối chơi tuyệt vời, cốt truyện hấp dẫn và một thế giới tự do chưa từng có trong lịch sử dòng game. Nay siêu phẩm này đã mở rộng "thanh thế" của mình để cho ra mắt phần ngoại truyện độc đáo trên nền tảng di động với tên gọi Final Fantasy XV: A New Empire.

Được biết, Final Fantasy XV: A New Empire sẽ có sự xuất hiện của những nhân vật đến từ bản gốc nhưng lại sử dụng lối chơi chiến thuật rất giống với Game of War của Machine Zone. Được cấp phép bản quyền từ Square Enix và phát triển bởi Epic Action LLC, Final Fantasy XV: A New Empire tuy có sự xuất hiện của những nhân vật đến từ phiên bản XV nhưng lối chơi của tựa game này hoàn toàn khác so với phiên bản game console.

Cũng như nhiều tựa game chiến thuật cùng thể loại khác, Final Fantasy XV: A New Empire sẽ bắt đầu từ việc khai thác tài nguyên, xây dựng các công trình phục vụ cho kinh tế, quốc phòng và chiêu mộ các nhân tài, xây dựng đội quân riêng cho vương quốc.

Bối cảnh game mobile này vẫn sẽ đưa người chơi song hành cùng hoàng tử Noctis và một số những nhân vật khác trong bản gốc Final Fantasy như Gladio, Ignis, Prompto, Cindy,... Nhưng sẽ không còn những trận chiến tay đổi nảy lửa hay các màn điều phép điên cuồng mà thay vào đó game thủ phải trở thành một vị vua cai trị đúng nghĩa.

Bên cạnh đó, Final Fantasy XV: A New Empire cũng sở hữu một hệ thống combat nhưng gần như chỉ để cho có bởi game tập trung chủ yếu khai thác yếu tố chiến thuật là chính. Đặc biệt, tính năng Liên minh giữa các lãnh thổ cũng xuất hiện trong Final Fantasy XV: A New Empire, cho phép người chơi tạo thành một liên minh để cùng nhau phát triển thêm phần mạnh mẽ, đủ sức chiến bất cứ kẻ địch nào.

Theo đó, Liên Minh trong Final Fantasy XV: A New Empire không chỉ tạo ra một môi trường tương tác thú vị gắn kết người chơi với nhau mà còn dựng lên một chiến trường khổng lồ, nơi mà bạn sẽ được sát cánh cùng đồng đội, trổ tài tính toán và điều binh khiển tướng của mình để chiến đấu với những liên minh khác trên thế giới.

Suy cho cùng, Final Fantasy XV: A New Empire tuy chỉ là một tựa game xây dựng thành phố bình thường và không có bất kỳ điều gì có thể khiến bạn nghĩ đến Final Fantasy ngoài cái tên và những nhân vật quen thuộc nhưng đây vẫn là sản phẩm đáng để thử qua nếu là fan bự của series này.

Hiện game đang được phát hành miễn phí trên cả 2 kho ứng dụng là Google Play và App Store. Bạn đọc quan tâm có thể tải về tại đây cho: iOS/ Android.