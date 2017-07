Tổng thống Mỹ điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản và Chủ tịch Trung Quốc, thảo luận về các mối đe dọa do Triều Tiên tạo ra.

Không ít trường hợp trẻ mắc chứng viêm não Nhật Bản là do cha mẹ quên không cho con chích ngừa vắc xin.

Sáng ngày 3/7, CSĐT Công an huyện Can Lộc Hà Tĩnh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “chống người thi hành công vụ” đối với tài xế xe container liều lĩnh hất cảnh sát xuống đường xảy ra vào chiều 30/6 tại xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc.