Dàn thí sinh Giọng hát Việt 2017 trò chuyện, giao lưu khá thân mật trong lần hội ngộ hiếm hoi vừa qua tại Hà Nội.

Kết thúc phát sóng được 1 tháng nhưng có thể nói The Voice 2017 đã để lại nhiều ấn tượng khó quên trong lòng khán giả hâm mộ. Hậu The Voice, mới đây, dàn thí sinh đình đám trong chương trình gồm Á quân Hiền Mai, Anh Đạt, Tùng Anh, Thu Hà, Giáng My, Hồng Ngọc, Dương Thuận, Anh Phong đã có dịp tái ngộ tại một sự kiện lớn ở Hà Nội. Nhân cơ hội gặp mặt hiếm hoi, những giọng ca nổi bật tại cuộc thi tranh thủ tán gẫu, chơi đùa và chụp ảnh khá thân thiết.