Khởi tố vụ tài xế xe container hất cảnh sát xuống đường gây phẫn nộ

Sáng ngày 3/7, CSĐT Công an huyện Can Lộc Hà Tĩnh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “chống người thi hành công vụ” đối với tài xế xe container liều lĩnh hất cảnh sát xuống đường xảy ra vào chiều 30/6 tại xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc.

Quyết định này do Đại tá Trần Sinh Tố, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc ký, đồng thời được chuyển tới VKSND huyện phê chuẩn vào sáng cùng ngày 3/7.

Quyết định khởi tố vụ án hình sự "chống người thi hành công vụ" do CQ CSĐT Công an huyện Cam Lộc tống đạt vào sáng ngày 3/7.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, khoảng 16h ngày 30/6/2017 tại Km 488 +700 quốc lộ 1A thuộc địa bàn xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, tổ công tác thuộc phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Tĩnh đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông tiến hành kiểm tra xe ô tô tải mang biển kiểm soát 77C - 016.47 kéo theo sơ mi rơ móoc BKS 77R - 001.37 do Lưu Văn Châu, sinh 1991 trú tại thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định điều khiển.

Tài xế Lưu Văn Châu

Khi dừng lại kiểm tra, thượng úy Nguyễn Anh Đức thông báo với Lưu Văn Châu là xe đã vi phạm tốc độ 66/60 và yêu cầu xuất trình giấy tờ để kiểm tra. Lưu Văn Châu không chấp hành vì cho rằng thiết bị giám sát hành trình của xe không vi phạm tốc độ.

Tổ công tác đã giải thích và cho Châu xem hình ảnh vi phạm nhưng tài xế này vẫn không chấp hành và lên xe đóng cửa lại. Sau đó tài xế Châu bất ngờ điều khiển xe di chuyển về hướng Bắc. Do bị bất ngờ nên thượng úy Đức không tránh kịp nên buộc phải bám vào cọng gương chiếu hậu (phía dưới bên trái) của xe.

Dù biết thượng úy Đức vẫn đang phải bám vào gương chiếu hậu, rất nguy hiểm, nhưng tài xế Châu tiếp tục điều khiển phương tiện với tốc độ cao.

Chạy được khoảng 400m (đến Km 488 + 300 quốc lộ 1A) Châu bất ngờ điều khiển xe đánh ngoặt lái về phía bên trái, hất thượng úy Đức vào giải phân cách cứng giữa hai phần đường. Hành vi của tài xế này đã khiến thượng úy Đức té xuống đường, bị chấn thương, Châu tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy.

Hành vi liều lĩnh của tài xế Châu khiến thượng úy Đức suýt mất mạng.

Sau đó tổ công tác đã sử dụng xe chuyên dụng, dùng còi, đèn yêu cầu lái xe dừng lại. Đế Km 488 + 150 quốc lộ 1A, Lưu Văn Châu mới chịu cho xe dừng lại, tuy nhiên sau đó Châu vẫn ngồi trên xe không chịu hợp tác và điều khiển xe chắn ngang quốc lộ 1A gây ách tắc giao thông.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Tĩnh đã phối hợp với Công an huyện Can Lộc yêu cầu lái xe chấp hành và điều khiển xe vào lề đường để xử lý theo qui định của pháp luật.

Ngay trong đêm 30/6, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Can Lộc đã ra lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Lưu Văn Châu phục vụ công tác điều tra.

Văn Dũng