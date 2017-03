Khởi tranh giải đấu tôn vinh huyền thoại cộng đồng AoE Việt

Được tổ chức đầu tiên vào năm 2011 nhằm tưởng nhớ và vinh danh huyền thoại Bé Yêu, cho đến nay AoE Bé Yêu Cup đã trở thành 1 giải đấu ăn sâu vào tiềm thức của khán giả cũng như cộng đồng. Nhắc tới Bé Yêu là nhắc tới 1 huyền thoại của nền Đế Chế Việt Nam.

Bé Yêu tên thật là Nguyễn Đức Vượng, anh chính là người đặt nền móng cho sự ra đời của GameTV - Đơn vị quay phát các trận đấu AoE đỉnh cao. Hơn thế nữa, anh cũng là người đầu tiên đưa việc quay phát phổ cập tới cộng đồng AoE Việt, để bộ môn thể thao điện tử chiến thuật này trở nên phổ biến hơn.

Anh ra đi để lại muôn vàn tiếc nuối cho người thân, khán giả và cộng đồng khi tuổi đời còn quá trẻ. “Bé Yêu Cup” chính là hệ thống giải đấu diễn ra để tưởng nhớ đến anh cũng như những đóng góp quan trọng của anh cho GameTV nói riêng và cộng đồng AoE nói chung.

Mở đầu năm 2017, chúng ta đã được thưởng thức rất nhiều giải đấu AoE lớn nhỏ khác nhau với chất lượng chuyên môn khá cao như: Giải AoE Miền Bắc lần 9, Giải AoE Online Việt - Trung 2017 và đang diễn ra là giải đấu AoE Pro Masters 2017. Đây là những tiền đề không thể tốt hơn để cộng đồng tiếp tục chờ đợi các trận đấu thư hùng mãn nhãn, ảo diệu ở nhiều nội dung trong giải AoE Bé Yêu Cup 2017 sắp tới đây.

THÔNG TIN GIẢI ĐẤU

- Đơn vị tổ chức: Công ty cổ phần Công nghệ GameTV Việt Nam.

- Nội dung thi đấu: 2 vs 2 Shang tự do, 3 vs 3 DeathMatch, 4 vs 4 Random

- Thời gian: 15/04/2017 - 23/04/2017

- Địa điểm: Pegasus IV, số 20, ngõ 165 đường Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.

Cơ cấu giải thưởng:

- Nội dung 2 vs 2 Shang tự do

+ Vô địch: 10.000.000 VNĐ

+ 1 Giải nhì: 4.000.000 VNĐ

+ 1 Giải ba: 2.000.000 VNĐ

- Nội dung 3 vs 3 DeathMatch:

+ Vô địch: 15.000.000 VNĐ

+ 1 Giải nhì: 6.000.000 VNĐ

+ 1 Giải ba: 3.000.000 VNĐ

- Nội dung 4 vs 4 Random:

+ Vô địch: 20.000.000 VNĐ

+ 1 Giải nhì: 10.000.000 VNĐ

+ 1 Giải ba: 4.000.000 VNĐ

* Lưu ý: Top 4 của mỗi nội dung trên sẽ được lựa chọn để tham gia thi đấu tại giải Aoe Việt Trung 2017.

Quy định về thời gian quy chuẩn của giải đấu:

- Ngày 15/04/2017: Thi đấu nội dung 2 vs 2 Shang tự do đánh đến chung kết.

- Ngày 16/04/2017: Thi đấu nội dung 3 vs 3 DeathMatch đánh đến chung kết.

- Ngày 22/04/2017: Thi đấu nội dung 4 vs 4 Random đánh đến chung kết.

- Ngày 23/04/2017: Chung kết tổng 3 nội dung

* Lưu ý: (Xuyên suốt cho toàn bộ giải đấu)

Xuyên suốt cho toàn bộ giải đấu, tất cả các game thủ phải có mặt tại điện điểm thi đấu để làm thủ tục vào lúc 8h00. Sau đó đến 9h00 BTC sẽ khai mạc giải đấu. Chính vì vậy, nhằm đưa AoE đi lên chuyên nghiệp ngay từ những quy định về thời gian này, BTC sẽ xử lý nghiệm khắc với những trường hợp đi muộn.

Mọi thông tin đăng ký của giải đấu sẽ được cập nhật cũng như thông báo sớm nhất tới cộng đồng.

Luật và thể thức thi đấu các nội dung.

Dựa vào số lượng đăng ký sẽ đưa ra thể thức thi đấu cho phù hợp. Giải pháp dự kiến:

- Tùy vào số lượng đăng ký để chia bảng

- Thi đấu Bo3 vòng bảng, các vòng sau thi đấu Bo4