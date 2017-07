Phái đẹp đổ xô phẫu thuật nhũ hoa để mặc áo không nội y

Muốn bắt chước các ngôi sao mặc đồ xuyên thấu, phái đẹp phương Tây đổ xô đi sửa đầu ngực.

Phẫu thuật thẩm mỹ đang trong giai đoạn bùng nổ, thu hút cả phái yếu lẫn phái mạnh. Không chỉ dừng lại ở những thủ thuật thông thường như nâng ngực, bơm môi, phụ nữ phương Tây giờ đây đổ xô đi dao kéo nhũ hoa.

"Trào lưu này xuất hiện khoảng 6 tháng nay, tôi cho rằng một phần vì mùa hè đã tới", Independent dẫn lời bác sĩ Norman Rowe từ Trung tâm thẩm mỹ Rowe ở New York (Mỹ). Hiện nay, số khách hàng tìm đến bác sĩ để tút tát đầu ngực đã tăng hơn 4 lần, từ 4 ca mỗi tuần lên 18 ca.

Người mẫu Bella Hadid thường xuyên "thả rông" để ủng hộ chiến dịch thả tự do cho bộ ngực (Free the Nipple). Ảnh: Instagram.

Bác sĩ Rowe lý giải nhu cầu phẫu thuật nhũ hoa nảy sinh từ xu hướng mặc đồ xuyên thấu hoặc không áo lót, để lộ đầu ngực do các ngôi sao như Bella Hadid, Kendall Jenner và Rihanna tích cực lăng xê. "Bạn có thể thấy rất nhiều phụ nữ nổi tiếng mặc đồ xuyên thấu", ông nói. "Bệnh nhân của tôi thường đến với ảnh cắt ra từ tạp chí. Họ cũng thích mặc đồ xuyên thấu nên cần sửa sang nhũ hoa của mình".

Ca sĩ Rihanna lăng xê mốt không nội y. Ảnh: RSVP.

Thống kê trên những ca phẫu thuật nhũ hoa đã thực hiện, bác sĩ Rowe tiết lộ hầu hết khách hàng muốn đầu ngực phải cân xứng. Đây là thủ thuật xâm lấn nhất, đòi hỏi bác sĩ lấy một phần da trên vú rồi điều chỉnh vị trí.

Làm nổi nhũ hoa cũng là yêu cầu phổ biến. Bác sĩ tiến hành bằng cách kéo đầu ngực bệnh nhân ra rồi bấm vào đó một chiếc khuyên y tế. Bệnh nhân giữ chiếc khuyên trong 3 tháng để mô sẹo căng ra. Đến khi bỏ khuyên, núm vú đã cố định. "Không ít khách hàng đòi hỏi núm vú hiện rõ hơn khi mặc áo tắm", bác sĩ Rowe tiết lộ.

Ngoài ra, phái đẹp có thể thay đổi màu sắc nhũ hoa (sáng lên hoặc tối đi) và can thiệp vùng da xung quanh. "Chẳng có gì mà phẫu thuật thẩm mỹ không làm được", bác sĩ Rowe nhấn mạnh.

Người mẫu Kendall Jenner tự tin không mặc áo ngực. Ảnh: WP.

Vốn nhằm mục đích kêu gọi bình đẳng giới, chiến dịch thả tự do cho bộ ngực phụ nữ (Free the Nipple) giờ đây lại khiến phái đẹp thêm bất an.