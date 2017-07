Người đàn ông vào nhà nghỉ với trai trẻ, tử vong bất thường

Người đàn ông 55 tuổi cùng trai trẻ 17 tuổi vào khách sạn thuê phòng nghỉ ngơi. Gã thanh niên trẻ bỏ đi vội vàng, nhân viên nhà nghỉ phát hiện người đàn ông trên đã tử vong.

Các phòng nghiệp vụ của Công an TP.HCM hiện đang phối hợp cùng Công an Q.Bình Tân để điều tra, truy xét vụ giết người vừa xảy ra tại 1 khách sạn ở đường Đỗ Năng Tế, P.An Lạc A, Q.Bình Tân.

Nghi can số 1 mà công an đang tập trung truy bắt là Lương Trần Vĩnh Phúc (SN 2000, quê Phú Yên).

Nạn nhân bị sát hại là ông Nguyễn Văn C (SN 1962, quê Tiền Giang).

Ảnh minh họa

Theo thông tin điều tra ban đầu và khai báo của 1 số nhân chứng, đêm 30/6 ông C cùng Phúc đi vào khách sạn ở đường Đỗ Năng Tế để thuê phòng nghỉ qua đêm. Khi thuê phòng, 2 người có xuất trình giấy CMND cá nhân.

Tầm 8h sáng 1/7 nghi can Phúc xuống tiếp tân, lấy CMND và nhanh chóng rời khỏi khỏi khách sạn. Do nghi ngờ nên nữ lễ tân khách sạn đã lên phòng kiểm tra thì tá hỏa khi thấy ông C gục chết dưới gầm giường.

Nhận tin báo, các đơn vị công an đã phong tỏa khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai của các nhân chứng và những người có liên quan. Qua giám định ban đầu xác định, ông C tử vong do ngạt, khả năng là bị bóp cổ. Công an xác định Phúc là kẻ tình nghi nên truy bắt để phục vụ công tác mở rộng điều tra.

Linh An