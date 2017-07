Bắt giám đốc liên quan đến vụ tài xế chết trong cabin

Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đã khởi tố một giám đốc công ty liên quan đến hình vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố đối với Hoàng Quang Mạnh (34 tuổi), trú ở huyện An Dương, Hải Phòng, Giám đốc công ty TNHH vật liệu xây dựng Đông Đô (có trụ sở kho bãi tại thôn Trân Tảo, Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội), về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Hiện trường vụ án mạng

Trước đó, khoảng 17h30 ngày 16/2, một số người dân phát hiện chiếc ô tô tải (chưa xác định được biển số) đỗ ở đường đôi 280 (thôn Kim Đào, thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh) nhiều ngày nay.

Nhiều người cảm thấy có chuyện không lành nên đã leo lên cabin để kiểm tra thì phát hiện xác một người đàn ông bên trong và đang trong quá trình phân hủy.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân đã báo cáo sự việc lên cơ quan công an sở tại.

Tài xế tử vong trong cabin ô tô

Công an huyện Lương Tài đã có mặt tại hiện trường để bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo lên cơ quan chức năng của tỉnh.

Đến chiều cùng ngày, các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Bắc Ninh đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân.

Sau một thời gian ngắn điều tra, cơ qua công an đã bắt giữ Nguyễn Minh Liêm, 34 tuổi và Trương Việt Cường (còn gọi là Sệ lác), 38 tuổi, cùng ở huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương trực tiếp liên quan đến vụ việc.

Nhị Tiến