Chi 17 tỉ đồng mua “ngôi nhà rác”, hai anh em quyết cải tạo và kết quả sau 7 tháng khiến mọi người kinh ngạc

Quyết định mua lại ngôi nhà chứa toàn rác và đầy mùi hôi thối của hai anh em người Úc từng khiến mọi người không thể hiểu nổi.

Hai anh em ruột Rob và Andrew Gray đồng sở hữu công ty xây dựng Graya Construction tại Úc quyết định chi 750 nghìn đô la Mĩ (tương đương 17 tỉ đồng) mua lại một ngôi nhà tại vùng ngoại ô Paddington, thành phố Brisbane, bang Queensland, Úc. Ngôi nhà có diện tích đồ sộ 600m2 nhưng lại xuống cấp trầm trọng với nội thất bên trong chẳng khác gì bãi rác và bốc mùi hôi thối khó chịu. Việc Rob và Andrew mạo hiểm bỏ số tiền lớn ra để mua lại khiến nhiều người không thể hiểu nổi.

Người chủ trước của ngôi nhà này là một cụ bà lớn tuổi có sở thích kì lạ là gom nhặt những món đồ bị vứt bỏ. Chính thói quen ấy khiến nhà bà chẳng khác gì một bãi phế liệu với những đồ vật chẳng đâu vào đâu ở khắp mọi ngóc ngách. Do không dọn dẹp quá lâu nên bên trong còn bốc lên mùi hôi khó chịu. Đây cũng là những lí do khiến không ai có can đảm mua lại, thậm chí nhiều trang web bất động sản còn có ý định loại bỏ ngôi nhà ra khỏi danh sách rao bán.

Mặc những cái lắc đầu ngao ngán của mọi người, Rob và Andrew lại xem ngôi nhà này là một “viên ngọc ẩn mình” cũng như là thử thách dành cho họ. Theo hai anh em, ngôi nhà này khá rẻ so với diện tích. Thông thường, với số tiền đó họ chỉ mua được một mảnh đất khoảng 300m2 nhưng ngôi nhà này tới lại có diện tích đến 600m2 và điểm cộng là tầm nhìn tuyệt đẹp và nằm ngay khu giao thông thuận lợi.

Mua được giá hời nhưng Rob và Andrew hoàn toàn không thể tưởng tượng được hiện trạng tệ hại của ngôi nhà: “Ngay lần đầu bước vào, tôi thật sự bị sốc khi nhìn thấy cảnh tượng toàn rác trước mắt. Thậm chí, tôi còn không thể bước qua những cánh cửa bởi đồ vật đã chất kín cả lối đi”. Cả hai bắt đầu công cuộc cải tạo ngôi nhà bắt đầu từ việc dọn đống rác khổng lồ và xử lí mùi hôi bên trong nó suốt 3 tháng liền. Máy xúc, ô tô trọng tải lớn được thuê đến để thay phiên nhau di dời bãi rác trong nhà.

12 chiếc xe xúc được điều động đến để di dời bãi rác (Ảnh: dailymail)

Khó khăn này vừa được giải quyết, vấn đề khác lại xuất hiện là cấu trúc tồi tệ của ngôi nhà. “Khi bãi rác đã được dọn sạch sẽ, chúng tôi phải tiến hành phục hồi phần móng để cải thiện sự chắc chắn và an toàn cho ngôi nhà. Việc này ảnh hưởng không ít đến ngân sách dự kiến nhưng may mắn thay, chúng tôi vẫn có thể thực hiện được theo kế hoạch ban đầu của mình” – hai anh em cho biết.

Với tư duy hiện đại, Rob và Andrew đã hoàn thành công việc cải tạo và hô biến “ngôi nhà rác” thành căn biệt thự 3 tầng, 4 phòng ngủ thoáng mát và sang trọng trong vòng 7 tháng. Không gian bên trong được mở rộng một cách tối đa với thiết kế khéo léo và tinh tế đến từng ngóc ngách mang lại cảm giác tò mò, thích thú khi vừa đặt chân vào. Ngoài ra, bể bơi hình chữ L được thiết kế bên ngoài ôm theo biệt thự vừa tận dụng diện tích sử dụng, vừa tăng thêm khu vực giải trí.

Theo ước tính, tổng thiệt hại cho việc cải tạo ngôi nhà của Rob và Andrew khoảng 1 triệu đô la Mĩ (tương đương 22,7 tỉ đồng). Hiện tại, các công ty bất động sản cũng định giá cho căn biệt thự rơi vào khoảng 2 triệu đô la Mĩ (tương đương 45,4 tỉ đồng) nhưng Rob và Andrew cho biết họ chưa vội sang tay vì muốn hưởng thụ thành quả lao động của mình trước tiên.

Hai "nhà ảo thuật" biến "ngôi nhà rác" thành căn biệt thự không thể lộng lẫy hơn , Rob và Andrew (Ảnh: dailymail)

(Nguồn: dailymail, houzz)