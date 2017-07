Vụ hàng trăm công nhân nhập viện sau ăn trưa: Đơn vị cung cấp thức ăn ngừng hoạt động

Liên quan vụ hơn 600 công nhân Công ty TNHH An Giang Samho nhập viện sau buổi ăn trưa 1/7, Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm An Giang yêu cầu đơn vị cung cấp thức ăn cho công ty Samboo tạm ngừng hoạt động đến khi tìm rõ nguyên nhân vụ việc.

Chiều 2/7, ông Nguyễn Chí Công, Chi cục Trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh An Giang cho biết, liên quan vụ hàng trăm công nhân công ty TNHH An Giang Samho (khu công nghiệp Bình Hòa, huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang) nghi bị ngộ độc thức ăn, sau đó được cơ quan chức năng đưa các công nhân đến cấp cứu, điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn huyện Châu Thành và tỉnh An Giang.

Theo báo cáo, có 605 công nhân phải nhập viện điều trị sau buổi cơm trưa ngày 1/7. Nhưng sau 2 ngày điều trị, tất cả các công nhân ổn định sức khỏe và đã được xuất viện; vụ ngộ độc không có ca tử vong hay nguy kịch.

Theo cơ quan chức năng thống kê cho biết, có 605 công nhân công ty TNHH An Giang Samho nhập viện sau buổi cơm trưa ngày 1/7. Hiện tất cả các công nhân đã được xuất viện.

Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm An Giang cho biết, đơn vị cung cấp thức ăn cho Công ty TNHH An Giang Samho là cơ sở Diễm Hằng (Võ Thị Sáu, phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên) do bà Trần Thị Thu Hằng làm chủ. Hiện đơn vị này đã yêu cầu Công ty TNHH An Giang Samho ngưng hợp đồng cung cấp thức ăn với bà Hằng cho đến khi điều tra được nguyên nhân vụ việc.

Đồng thời Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh An Giang đã gửi mẫu các mẫu thức ăn và mẫu nước thu thập được tại nơi xảy ra ngộ độc cho Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh kiểm nghiệm.

Như Dân trí đã thông tin, vào khoảng 11 giờ ngày 01/7, sau khi công nhân của Công ty TNHH An Giang Samho (Công ty 100% vốn Hàn Quốc, chuyên sản xuất giầy thể thao) đóng tại Khu công nghiệp Bình Hòa, huyện Châu Thành, An Giang, nhận khẩu phần ăn trưa, do công ty đặt mua, gồm: Tàu hũ, canh bí đỏ, bì chay, dưa leo, thịt kho trứng, gà xào sả ớt,….

Sau khi ăn trưa xong khoảng hơn 30 phút, hàng trăm công nhân có biểu hiện nhức đầu, nôn ói và khó thở, một số công nhân ngất xỉu phải đưa vào bệnh viện điều trị.

Theo cơ sở Diễm Hằng, khai báo, hôm xảy ra sự cố (1/7), cơ sở cung cấp 4.180 suất ăn (gồm 370 suất ăn chay và 3.810 suất ăn mặn), trong đó cơ sở Diễm Hằng có mua cơm nẫu sẵn của cơ sở Dũng Trinh và 370 suất ăn chay của chùa Pháp Hoa (hai đơn vị này đều ở TP Long Xuyên).

Nguyễn Hành