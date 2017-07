Thanh Lan: 'Tôi chỉ mong bình yên, đừng nhắc đến tình yêu'

Danh ca một thời sống bình yên bên con gái ở Mỹ và hạnh phúc khi vẫn còn đứng trên sân khấu.

Những ngày này, Thanh Lan đang bận rộn tập luyện cho đêm nhạc trở lại của chị ở Việt Nam sau 25 năm. Giọng ca trữ tình nhận được nhiều quan tâm về cuộc sống hiện tại. Thanh Lan kể với chị, cuộc sống ở thành phố Irvine, California (Mỹ) chỉ ở mức trung bình nhưng êm đềm, dễ chịu.

Nhan sắc Thanh Lan hiện tại.

Một ngày của Thanh Lan bắt đầu bằng bữa điểm tâm nhẹ, uống một tách trà nóng chanh đường, một viên đa sinh tố, sau đó chị mở máy vi tính đọc tin tức, kiểm tra email. Thời điểm chị thích nhất trong ngày là buổi chiều hiu hiu gió, ngồi trong sân ngắm hoa và chim bay ngang, ghé mắt nhìn khu vườn nhỏ xem thử tía tô, ớt - những gia vị tự trồng - đã mọc thêm chưa. Thanh Lan sống chung với con gái độc nhất. Hai mẹ con thường xuyên tâm sự nhiều điều như hai chị em.

Thời trẻ, Thanh Lan lận đận về tình duyên. Chị từng chịu đựng cuộc hôn nhân "địa ngục" với người chồng vũ phu và ly hôn khi chưa đầy 20 tuổi. Mối tình của chị với nhiều văn nghệ sĩ sau đó cũng đứt gánh giữa đường. Ca sĩ sinh năm 1948 hiện không còn muốn nói về chuyện tình cảm. "Hạnh phúc với tôi giờ là bình yên, không sóng gió. Nhân vô thập toàn, xin cho tôi nhìn về phía trước, những gì đã qua không thay đổi được", Thanh Lan tâm sự.

Thanh Lan bên cây cầu Golden Gate ở San Francisco.

Danh ca cho biết nhờ chất giọng tốt, hát đa thể loại, chị thường xuyên được mời diễn tại các chương trình ghi đĩa, vũ trường, nhạc thính phòng. Nhiều gia đình cũng mời chị đi hát tiệc cưới, sinh nhật, họp lớp... Chị còn diễn kịch sân khấu ở nhiều tiểu bang. Được đứng hát ở tuổi thất thập là hạnh phúc lớn của danh ca.

Chị kể có lần gắn đèn Giáng Sinh lên lan can, chị bị ngã từ cầu thang xuống nền xi măng, suýt gãy xương, bán thân bất toại nếu không nhờ cấp cứu kịp thời. Ca sĩ tiết lộ rất chú trọng sức khỏe. Chị tập ăn uống khoa học từ năm 15 tuổi và thường xuyên luyện thể thao để giữ gìn sắc vóc, giọng hát.

Với đêm nhạc ngày 29/7 tại TP HCM, Thanh Lan không giấu được hồi hộp và lo lắng khi sắp gặp lại bạn bè, người thân, khán giả sau thời gian dài xa cách. "Áp lực đứng trên sân khấu là không nhỏ", chị tâm sự. Thanh Lan chọn ca khúc Bang Bang - Khi xưa ta bé làm chủ đề đêm nhạc vì muốn khán giả cùng ngồi lại với mình và hồi tưởng về kỷ niệm một thời tuổi trẻ. Chị sẽ hát khoảng 20 ca khúc Pháp, Việt từng làm nên tên tuổi. Đêm nhạc cũng là lần đầu chị song ca cùng Tuấn Ngọc, Elvis Phương.

* Thanh Lan hát "Khi xưa ta bé"

Thanh Lan tên thật là Phạm Thái Thanh Lan, sinh tại thành phố Vinh, Nghệ An. Năm chín tuổi, chị học piano với các sơ ở trường Saint Paul, sau đó được vợ nhạc sĩ Thẩm Oánh và nhạc sĩ Nghiêm Phú Phi hướng dẫn. Khi còn là nữ sinh phổ thông, Thanh Lan đã hát trong ban nhạc Việt Nhi của nhạc sĩ Nguyễn Đức. Chị cũng sinh hoạt trong ban nhạc sinh viên Hải Âu của nhạc sĩ Lê Hựu Hà - một trong những ban nhạc có khuynh hướng Việt hóa nhạc trẻ đầu tiên ở Sài Gòn.

Vào cuối những năm 1960, Thanh Lan thường được mời hát dân ca ba miền trên truyền hình. Khi là sinh viên năm đầu của Đại học Văn khoa, chị nổi tiếng với các ca khúc tiếng Pháp. Hình ảnh Thanh Lan xuất hiện trên các bìa bản nhạc bày khắp nơi. Thời kỳ phát triển mạnh mẽ của phong trào nhạc trẻ Việt Nam, chị là bạn diễn ăn ý với ca sĩ Nhật Trường qua các tình khúc Trần Thiện Thanh. Bộ đôi còn kết hợp với nhau trong phim truyền hình Trên đỉnh mùa đông và Mộng thường - hai phim phát sóng trước năm 1975, do Nhật Trường viết kịch bản và đạo diễn. Chị có bề dày với điện ảnh khi đóng nhiều bộ phim, trong đó có Ván bài lật ngửa của đạo diễn Lê Hoàng Hoa.

Thanh Lan năm 12 tuổi trong bức ảnh tặng khán giả.

Thanh Lan được nhớ tới qua các bài hát như: Cô đi nuôi dạy trẻ, Đi qua vùng cỏ non, Phượng hồng, Em đi chùa Hương, Triệu đóa hoa hồng, Khi xưa ta bé (Bang bang), Trở về mái nhà xưa (Come back to Sorrento), Búp bê không tình yêu, Giàn thiên lý đã xa, Samba Mambo, Trưng Vương khung cửa mùa thu... Nữ ca sĩ có nhiều show diễn thành công vào đầu những năm 1990. Cuối năm 1993, chị sang California, Mỹ định cư và tiếp tục biểu diễn.

Tam Kỳ