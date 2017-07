Án mạng vì mời rượu không uống

Các bạn nhậu trong bàn ra về, anh Vinh sang bàn Cường uống tiếp. Uống hết ly, anh Vinh chào về, Cường mời ở lại uống tiếp. Hai bên xảy ra mâu thuẫn, cự cãi dẫn đến anh Vinh tử vong.

Hiện trường xảy ra vụ việc

Sáng ngày 3/7, Thượng tá Cao Ánh Hồng - Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Nguyễn Hữu Cường (SN 1984, trú xã Nam Xuân, Nam Đàn, Nghệ An) để làm rõ nguyên nhân cái chết của anh Vương Đình Vinh (SN 1980, trú cùng địa phương).

Điều tra bước đầu cho thấy, trưa ngày 2/7, anh Vinh cùng một nhóm bạn đến quán rượu trong xã để nhậu. Đến khoảng 14h cùng ngày, các bạn ra về, anh Vinh sang bàn của Nguyễn Hữu Cường và một người tên Long. Uống một lúc, anh Vinh chào ra về.

Cường mời anh Vinh ở lại uống tiếp nhưng anh này từ chối. Hai bên xảy ra lời qua tiếng lại, anh Vinh cầm dao, Cường cầm ống tuýp sắt "nói chuyện" với nhau.

Thấy anh Vinh gục xuống, Cường cùng chủ quán vội vã đưa đến bệnh viện nhưng nạn nhân tử vong trên đường đi.

"Bước đầu, Cường thừa nhận dùng ống tuýp sắt dài 1,2m đánh vào đầu anh Vinh. Nguyên nhân sự việc là do mâu thuẫn bột phát", Thượng tá Cao Ánh Hồng cho hay.

Hoàng Lam