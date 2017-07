Phát hiện xử lí hơn 9000 vụ án kinh tế, tham nhũng

Tại cuộc họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2017, lãnh đạo Bộ Công an thông tin, 6 tháng đầu năm 2017, cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) đã phát hiện và xử lí 9.391 vụ án kinh tế, tham nhũng, chức vụ.

Thượng tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu khai mạc Hội nghị.

Sáng nay 3/7, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2017 để kiểm điểm, đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác của lực lượng Công an nhân dân từ đầu năm đến nay.

Theo đó, cơ quan CSĐT đã phát hiện, xử lý 9.391 vụ phạm tội về kinh tế, tham nhũng, chức vụ; 2.053 vụ buôn lậu; 3.160 vụ sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm; phát hiện, xử lý 11.324 vụ, bắt 17.210 đối tượng về ma túy, thu 379,423 kg heroin; 759,131 kg + 436.115 viên ma túy tổng hợp; 251,306 kg cần sa, trong đó triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn.

Giải quyết, xử lý tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt 90,93%. Bắt, vận động đầu thú, thanh loại 4.163 đối tượng truy nã…

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội (TTATXH), 6 tháng đầu năm 2017, lãnh đạo Bộ đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai tích cực các biện pháp phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; Chỉ đạo mở cao điểm tấn công trấn áp tội phạm theo chuyên đề; tổ chức hội nghị đề ra các giải pháp đấu tranh với tội phạm ma túy và nâng cao chất lượng công tác của lực lượng Cảnh sát phòng, chống ma túy, Cảnh sát hình sự; mở rộng quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Do vậy, đã kiềm chế sự gia tăng của tội phạm;

TTATXH có chuyển biến tích cực hơn. Kết quả, đã điều tra, khám phá 20.595 vụ (đạt tỷ lệ 79,67%, cao hơn chỉ tiêu Quốc hội đề ra 9,67%, cao hơn 1,2% so với 6 tháng đầu năm 2016); bắt, xử lý 42.785 đối tượng, triệt phá 843 băng, nhóm tội phạm…

Trật tự, an toàn giao thông có chuyển biến tích cực. Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí (giảm 4,66% số vụ; giảm 2,85% số người tử vong; giảm 14,43% số người bị thương)...

Tổ chức lực lượng cứu nạn, cứu hộ 1.809 vụ; trong đó 1.167 vụ cứu nạn, cứu hộ trong đám cháy, trực tiếp cứu được 256 người, hướng dẫn thoát nạn cho hàng nghìn người.

Tuấn Hợp