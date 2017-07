Phát triển dịch vụ bảo vệ uy tín chuyên nghiệp ngoài chữ tâm, tín còn cần đến cả tầm

Trước nhu cầu thực tế của xã hội, nhiều công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp ra đời. Nhưng để duy trì, tồn tại và phát triển, ngoài cái tâm và chữ tín, người đứng đầu doanh nghiệp còn cần có một tầm nhìn xa trông rộng, thấu trước hướng đi của thời đại.

Theo quan niệm của nhiều người, bảo vệ chỉ là một anh gác cửa, không có danh phận, địa vị hay uy tín gì nhiều. Thậm chí, cách đây vài năm, nghề này không nằm trong danh sách công việc nên làm của những người trong độ tuổi lao động. Có chăng đây chỉ là công việc làm thêm của những người đàn ông về hưu để tăng thu nhập và xua đi sự nhàm chán tuổi già. Thời gian gần đây, quan niệm về nghề bảo vệ, dịch vụ bảo vệ uy tín chuyên nghiệp đã dần được thay đổi.

Đầu tiên, cần người bảo vệ không còn là xu hướng mà đã thực sự trở thành nhu cầu bức thiết của nhiều cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức… trong xã hội. Theo thống kê của Thượng tá Phan Công Côn - Giám đốc Trung Tâm huấn luyện bồi dưỡng Nghiệp Vụ - Bộ tư lệnh cảnh sát cơ động (K20), tính đến năm 2016, cả nước đã có số lượng công ty bảo vệ chuyên nghiệp lên đến 1.468 đơn vị với 120.000 nhân viên. Nhiều công ty còn có quy mô lên đến hàng ngàn nhân viên.

Thứ hai, nhân sự thuộc lĩnh vực này đang dần được trẻ hóa và chuyên nghiệp hơn. Đây không còn là sự lựa chọn “vạn cùng bất đắc dĩ” của những người thiếu việc làm hay lao động đã nghỉ hưu mà đã thu hút sự quan tâm và theo đuổi hết mình của nhiều thành phần trong xã hội. Nhiều cán bộ chỉ huy trong công ty Bảo vệ chuyên nghiệp tốt nghiệp các trường sỹ quan quân đội, công an, có bằng tốt nghiệp Đại học và tuổi đời còn rất trẻ cũng đã thành công khi theo nghề. Nghề bảo vệ chuyên nghiệp là ngành nghề kinh doanh có điều kiện và nhân viên bảo vệ phải được đào tạo, thi sát hạch đạt mới được cấp chứng chỉ bảo vệ chuyên nghiệp như những ngành nghề có qua đào tạo khác.

Thứ ba, phải là những người trong nghề mới thấu hiểu được sự nguy hiểm và nỗi vất vả mà những nhân viên bảo vệ vẫn đương đầu hàng ngày. Họ là những người “đầu sóng ngọn gió”, tiếp xúc đầu tiên và trực tiếp khi có hiểm họa xảy ra. Tranh chấp, cháy nổ, trộm cắp… bảo vệ luôn là những người tiên phong xử lý và ngăn chặn kịp thời. Do đó, nếu không nhanh trí, dũng cảm, thực sự yêu nghề, có tâm với nghề thì sẽ không thể kiên định trụ vững và gắn bó lâu dài với nó.

Ông Chử Đức Tuyến – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ An Quốc

Là một người có thâm niên trong nghề và hơn 10 năm kinh nghiệm lãnh đạo doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp, ông Chử Đức Tuyến – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ An Quốc cho biết: “Bảo vệ là một nghề đòi hỏi nhiều yếu tố: sức khỏe, kỹ năng, sự mưu trí, dũng cảm, thậm chí cả sự hy sinh và tinh thần không chùn bước trước những khó khăn, nguy hiểm. Đặc biệt, một đơn vị bảo vệ chuyên nghiệp uy tín cần phải đảm bảo nguyên tắc 3T: Tâm – Tín – Tầm để tồn tại, phát triển và khẳng định vị thế.”

Đối với bản thân ông Tuyến, hơn 10 năm theo đuổi nghề là hơn 10 năm ông phấn đấu thực hiện ba chữ vàng trên. Ông không coi đây là một nghề mà là một niềm đam mê đặc biệt. Ông đã truyền tải niềm đam mê và tâm huyết ấy đến nhiều thế hệ cán bộ nhân viên trong Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ An Quốc.

Việc đào tạo đội ngũ nhân viên luôn là bước đầu vững chắc cho phát triển dịch vụ

Năm 2006, khi Công ty An Quốc vừa thành lập, toàn quốc có khoảng 100 công ty bảo vệ. Năm 2009, riêng Hà Nội đã có 200 công ty bảo vệ đang hoạt động với tổng số 11.000 nhân viên, trung bình mỗi công ty có 55 nhân viên. Khi đó, số lượng nhân viên của Bảo vệ An Quốc đã lên đến 300 người (gấp 6 lần mức trung bình). Năm 2016, số lượng công ty bảo vệ lên đến 1.468 đơn vị và 120.000 nhân viên, trung bình mỗi công ty có 83 nhân viên, Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ An Quốc có 1.000 nhân viên (gấp 12 lần mức trung bình trên toàn quốc). Đây quả là những thông số ấn tượng và rất đáng tự hào.

Nói về nguyên tắc chữ Tín, vị Tổng giám đốc An Quốc chia sẻ: “Tín ở đây là tín trong nội bộ công ty và tín với khách hàng. Chữ tín phải đảm bảo hai chiều thì doanh nghiệp mới hoạt động trơn tru và bền vững.” Nhiều nhà cung cấp dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp chỉ chú trọng đến việc đảm bảo sự uy tín, chất lượng với đối tác mà quên mất việc củng cố niềm tin, xây dựng bộ máy vững chắc trong nội bộ công ty. Trong chính sách hoạt động, Bảo vệ An Quốc luôn tạo niềm tin cho nhân viên bằng cách: giao quyền tối đa cho các chỉ huy, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ vững vàng cho nhân viên, trang bị đồng phục, trang thiết bị hiện đại, quan tâm đời sống vật chất, tinh thần của người lao động…

Thông qua chữ tín trong nội bộ, Công ty tự tin đảm bảo uy tín, chất lượng với mọi đối tác khách hàng. Với nguyên tắc này, toàn thể Công ty An Quốc quy về một mối, tạo nên một tập thể đoàn kết một lòng, đem lại sự an toàn, phục vụ hết mình cho lợi ích của đối tác.

Bảo vệ của công ty đang làm việc tại mục tiêu

Với phương châm đi tắt đón đầu, không ngừng đổi mới để đáp ứng tốt hơn yêu cầu của khách hàng, Bảo vệ An Quốc trở thành một trong những doanh nghiệp bảo vệ chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam áp dụng giải pháp công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý doanh nghiệp và cung cấp dịch vụ gia tăng cho khách hàng. Cụ thể, Công ty đã thực hiện số hóa quản lý nhân sự, quản lý nghiệp vụ bảo vệ và hệ thống khách hàng bằng phần mềm quản lý tổng thể doanh nghiệp ERP, tích hợp trên cả máy tính bàn, laptop, máy tính bảng và điện thoại smartphone với kinh phí đầu tư lớn.

Việc này không chỉ thể hiện tầm nhìn của lãnh đạo công ty, sự chuyên nghiệp trong cung cấp dịch vụ mà còn tiết kiệm thời gian, chi phí đầu tư mà còn đảm bảo tính chính xác đầy đủ trong việc cập nhật thông tin, thuận lợi cho quản lý hơn 1.000 nhân viên tại hơn 30 tỉnh thành trên cả nước. Đem lại chất lượng dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp, uy tín đồng bộ trong toàn hệ thống tới khách hàng và đối tác.

Bên cạnh sự mở rộng về quy mô, suốt 10 năm qua, Công ty đã trở thành người bạn đồng hành thân thiết của nhiều cơ quan, doanh nghiệp, các nhân, tổ chức… trên cả nước; Là ngôi nhà chung gắn bó lâu dài của những người đam mê và muốn cống hiến hết mình cho ngành nghề dịch vụ này – dù nghề đó không mang lại sự giàu sang hay địa vị xã hội cho người thực hiện.

Thiết nghĩ, nghề nào cũng có giá trị riêng của nghề đó, cũng cần đến cái tâm và cái tầm của người thực hiện. Câu chuyện Công ty Bảo vệ An Quốc nắm bắt xu thế phát triển của thời đại, vận dụng sáng tạo vào trong hoạt động của mình là một bài học ý nghĩa cho nhiều doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Bởi nếu không chịu đổi mới, không có tầm nhìn chiến lược, sớm muộn gì doanh nghiệp cũng sẽ bị tụt hậu và lùi xa với bước tiến của thời đại.