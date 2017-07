Bố bệnh nhi đâm chết bảo vệ bệnh viện vì va chạm khi ra vào

Nghiện ma túy, nhiễm HIV, con mắc bệnh hiểm nghèo, Thái có tâm lý bất cần, thường xuyên va chạm với bảo vệ bệnh viện khi bị nhắc nhở.

Hôm nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định khởi tố tội giết người, tạm giam 4 tháng với Nguyễn Văn Thái (41 tuổi) - người đâm chết bảo vệ của Bệnh viện Sản nhi Nghệ An.

"Bị can có biểu hiện tâm lý bất cần, một phần có thể do con anh ta bị bệnh hiểm nghèo", cán bộ công an nói.

Nguyễn Văn Thái lúc vừa bị bắt.

Hồ sơ xác định, Thái từng có tiền án liên quan tới ma tuý, trở về địa phương năm 2009. Anh ta nghiện ma tuý và bị nhiễm HIV. Vài tuần trước, Thái đưa con nhỏ tới điều trị tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An. Trong thời gian ra vào để chăm sóc con, Thái và một vài bảo vệ bệnh viện xảy ra to tiếng.

Sáng 8h ngày 30/6, tại sân bệnh viện, trong lúc bị bảo vệ Lô Minh Hương nhắc nhở do vi phạm nội quy, Thái đã sửng cồ. Sau vài lời đối đáp, Thái rút con dao gọt hoa quả trong người ra đâm nhiều nhát khiến nam bảo vệ 60 tuổi không kịp chống cự.

Khi nạn nhân kêu cứu, một số đồng nghiệp đã bao vây, khống chế Thái. Dù được đưa cấp cứu ngay lập tức, nhưng hôm sau ông Hương đã tử vong.