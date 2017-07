Minh Tú: 'Tôi bị miệt thị khi ngồi ghế nóng The Face'

Á quân Người mẫu châu Á 2017 tự nhận không giỏi tiết chế cảm xúc, lời nói nên dễ làm người khác mất cảm tình.

- Chị bị chê về cách ứng xử sau khi quát nạt Lan Khuê ở tập ba. Chị nói gì về điều này?

- Tôi không cố tình ăn nói như vậy, chỉ do không kiểm soát tốt cảm xúc mỗi khi nhìn thấy thí sinh của mình bị ức hiếp. Tôi nghĩ mình như thế nào nên thể hiện thế ấy, không thể "diễn" trước ống kính. Quan trọng là mục đích đằng sau những lời nói ấy là gì, có ác ý không.

Ở các nước, The Face còn có những màn "chặt chém" kịch tính hơn nữa. Chúng tôi là người trong cuộc và đã chấp nhận việc hình ảnh, phát ngôn bị biên tập, cắt dựng theo tiêu chí nhà sản xuất. Vì vậy, chúng tôi mong khán giả xem đây chỉ là chương trình giải trí, đừng chỉ trích quá nặng nề.

Vừa qua, khi thi Asia's Next Top Model, tôi chịu nhiều lời lẽ gay gắt từ khán giả châu Á, những người ủng hộ thí sinh nước họ. Đến với The Face, tôi cũng đã lường trước những chuyện này, nhưng vẫn buồn khi nhiều khán giả trong nước cũng dùng từ ngữ miệt thị dành cho tôi.

* Lan Khuê, Minh Tú cãi tay đôi trên sóng truyền hình

- Điều gì khiến chị quyết liệt bảo vệ thí sinh Khánh Linh ở tập ba?

- Tôi xin lỗi khán giả vì đã để các bạn phải nghe những câu nói không hay. Còn Lan Khuê, nếu cô ấy chịu xin lỗi Khánh Linh thì tôi cũng sẽ xin lỗi cô ấy.

Tôi vừa trải qua một "cuộc chiến" ở Asia's Next Top Model nên rất hiểu sự khốc liệt của việc thi thố cũng như tâm trạng dễ tổn thương của thí sinh. Trên truyền hình, tôi và các thí sinh cãi nhau là vậy, nhưng trong nhà chung, chúng tôi nấu ăn, chăm sóc nhau lúc đau ốm. Chúng tôi đều là những kẻ rời xa quê hương, cùng sống chung một nhà, không được sử dụng điện thoại, không được giao tiếp với ai ngoài nhà sản xuất. Mỗi ngày trôi qua đều là lịch quay dày đặc cùng áp lực đến từ nhà sản xuất.

Tôi không đồng ý với câu nói của Lan Khuê rằng: "Bản sao thì mãi mãi không bằng bản chính được". Sơn Tùng M-TP từng có thời gian bị coi là bản sao của Isaac, Lan Khuê cũng có thời bị cho là bản sao của Hà Anh.

Minh Tú nạt nộ Lan Khuê khi thí sinh của mình bị loại ở tập ba.

- Mối quan hệ giữa chị với Lan Khuê, Hoàng Thùy thế nào sau khi kết thúc đợt ghi hình?

- Chúng tôi đủ lớn để hiểu những gì đang xảy ra chỉ thuộc phạm vi chương trình truyền hình thực tế. Mùa này có điểm đặc biệt là các huấn luyện viên đều ngang nhau về tuổi đời, tuổi nghề. Vì vậy, chúng tôi nói chuyện với thái độ sòng phẳng, không ai là đàn chị của ai. Sau khi kết thúc buổi ghi hình, tôi và Khuê hay Thùy vẫn nói chuyện bình thường. Tuy nhiên, mỗi người đi một đường riêng, ít làm việc chung nên không thân.

Ở mùa thứ hai, tôi công nhận Lan Khuê giữ vững tâm lý hơn mùa một. Tôi vẫn phải học hỏi cô ấy nhiều về khoản này. Riêng Hoàng Thùy, tôi vui khi nghe những phát ngôn trích dẫn ca dao, tục ngữ của cô ấy (cười). Có lẽ nhiều khán giả, nhất là các bạn trẻ, sẽ thích điều này.

Vẻ gợi cảm của người mẫu.

- Chị sẽ làm gì để giúp các thí sinh đội mình đi đến chặng đường cuối?

- Đó là sự đấu tranh. Tôi nóng tính, bộc trực và không ngại động chạm khi thấy quyền lợi bị xâm phạm. Tôi nghĩ nhà sản xuất một chương trình truyền hình thực tế cần một thí sinh như thế. Ngoài ra, thí sinh phải có mục tiêu để phấn đấu. Nếu có mục đích rõ ràng và chiến lược hợp lý bạn sẽ có cơ hội gặt hái thành tích tốt hơn.

Tôi nhớ khi quay trailer Asia's Next Top Model, tôi xem lại thấy hình ảnh đại diện Việt Nam chỉ xuất hiện vỏn vẹn hai giây và không có góc quay riêng như các thí sinh. Khoảnh khắc đó, tôi lau nước mắt rất nhanh, chạy ra hỏi thẳng nhà sản xuất: "Tại sao tôi không có năm giây xuất hiện riêng như các đại diện nước khác?". Cũng trong cuộc chiến đòi quyền lợi cho bản thân, rất nhiều lần tôi muốn bỏ cuộc, thậm chí đã dọn hành lý để về nước vì thấy bị đối xử bất công. Tôi không muốn bất cứ ai coi mình là kẻ lót đường trong cuộc chơi này.

Lan Khuê, Hoàng Thùy, Minh Tú đều cùng tuổi đời và tuổi nghề. Vì vậy, họ thẳng thắn nói về nhau trên ghế "nóng" The Face.

- Chị cảm nhận gì về những áp lực của vai trò huấn luyện viên The Face?

- Tôi biết, đến giờ, nhiều người vẫn cho rằng tôi không xứng đáng với vị trí huấn luyện viên The Face nhưng cơ hội nào cũng chỉ đến một lần, nếu bỏ qua, bạn có thể sẽ phải tiếc nuối rất lâu. Tôi chỉ nghĩ đơn giản nhà sản xuất mời mình thì phải có một lý do nào đấy. Vậy mình có lý do gì để không tin vào bản thân? Tôi nhận lời tham gia The Face rất nhanh, như khi nhận lời thi Asia's Next Top Model vậy.

Tôi mới 25 tuổi, đang trên đường hoàn thiện bản thân. Tôi còn nhiều non nớt trong kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống, tính tình lại quá bộc trực, không khéo léo như các đồng nghiệp. Vì vậy, tôi dễ bị hiểu nhầm là lầm lì, thiếu thân thiện và nói chuyện như muốn "ăn tươi nuốt sống" người đối diện. Tôi chỉ thừa nhiệt tình và tình thương dành cho thí sinh. Còn năng lực tôi đến đâu, có xứng đáng với ghế "nóng" không, nên để khán giả nhận xét.

- Đoạt danh hiệu á quân Asia's Next Top Model, cuộc sống của chị thay đổi ra sao?

- Tôi nhận được một số lời mời làm đại sứ thương hiệu, đi sự kiện các thương hiệu trong nước và quốc tế. Lịch của tôi khá kín trong mấy tháng nay, nhiều cơ hội đã đến trước khi tập tôi đoạt á quân được phát sóng. Tôi thích câu nói này: "Mỗi người được trao một khả năng. Hãy làm thật tốt nhiệm vụ của bạn, những thứ khác đã có thượng đế an bài".

Tôi chưa từng nghĩ có thể đi xa đến thế này. Khi vào top 5, tôi thấy nếu dừng chân ở đây cũng mãn nguyện. Nhưng khi vào top 3, tôi lại khao khát chiến đấu và cho phép nghĩ đến ngôi vị quán quân. Giấc mơ đó không thành sự thật, nhưng một lần theo đuổi nó, tôi đã thấy xứng đáng. Quan trọng hơn hết, nhà sản xuất, khán giả trong nước và quốc tế công nhận tôi xứng đáng với danh hiệu đoạt được.

- Tính cách của chị chịu ảnh hưởng từ ai?

- Ba tôi bỏ nhà đi khi tôi ba tuổi. Tính cách mạnh mẽ của tôi có phần ảnh hưởng từ mẹ. Tôi có hai người anh - đều hiền lành và học giỏi hơn tôi nhiều. Mẹ tôi xem The Face cũng la tôi vì thấy con gái hung dữ quá (cười).

Lúc tôi còn nhỏ, gia đình khá khó khăn. Vì vậy, tôi thường mặc đồ cũ mua ở chợ Bà Chiểu. Tủ đồ của tôi hầu như không có đồ hiệu, nếu có cũng chỉ là nhận quảng cáo cho người ta rồi được tặng. Nhà thiết kế Chung Thanh Phong biết rõ điều đó nên đã cùng stylist Lê Minh Ngọc thiết kế những bộ đồ second-hand, đồ dưới một triệu đồng cho tôi trong các tập The Face.

* Hành trình trở thành á quân Asia's Next Top Model của Minh Tú