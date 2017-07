Đề nghị truy tố Huyền Như tội tham ô tài sản

Ngày 2/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã khởi tố bị can đối với Hoàng Quang Mạnh, 34 tuổi, trú ở Ngô Yến, An Hồng, An Dương, Hải Phòng, là Giám đốc Công ty TNHH vật liệu xây dựng Đông Đô, có trụ sở kho bãi tại thôn Trân Tảo, Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội vì có hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

