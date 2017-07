Nhiều tỉnh hoàn tất chấm thi, có không ít điểm 10

Việc đối sánh dữ liệu sẽ mất 2 - 3 ngày Trao đổi với VietNamNet, ông Sái Công Hồng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng giáo dục, cho biết đối với bài thi trắc nghiệm, sau khi ban chấm thi các tỉnh quét dữ liệu bài làm của thí sinh sẽ phải in ra đĩa CD gửi về cho Bộ để lưu. Sau đó, các ban chấm thi tiếp tục kiểm dò phát hiện sai sót, sau đó lại sao lưu kết quả lần thứ 2 gửi về cho Bộ rồi mới mở đĩa có file đáp án để tiến hành chấm thi. Sau khi có kết quả chấm thi, ban chấm thi các tỉnh sẽ gửi về Bộ. Bộ sẽ thực hiện việc nhập dữ liệu lên cơ sở dữ liệu chung, đối sánh kết quả chấm thi với các đĩa dữ liệu gốc mà các tỉnh đã gửi lên trước đó. Nếu không có sai sót, Bộ sẽ đồng ý để các tỉnh công bố kết quả cho thí sinh. Trong trường hợp có sai sót hoặc có hiện tượng bất thường, ban chấm thi các tỉnh sẽ phải rà soát lại một lần nữa. The ông Hồng, việc đối chiếu dữ liệu này sẽ phải mất từ 2 - 3 ngày. Do đó, phải ít nhất sau 2 - 3 ngày từ khi gửi dữ liệu kết quả chấm thi về Bộ, các tỉnh mới có thể công bố điểm thi.