Khởi tố Giám đốc tiêu thụ 34 tấn thép ăn cắp

Ngày 2/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã khởi tố bị can đối với Hoàng Quang Mạnh, 34 tuổi, trú ở Ngô Yến, An Hồng, An Dương, Hải Phòng, là Giám đốc Công ty TNHH vật liệu xây dựng Đông Đô, có trụ sở kho bãi tại thôn Trân Tảo, Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội vì có hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Mạnh chính là người đã mua 34 tấn thép của 2 đối tượng giết tài xế container rồi bỏ xác ven đường.

Theo tài liệu điều tra thì khoảng 7h30'', ngày 14-2, trước khi gây án, Nguyễn Minh Liên điện thoại cho Hoàng Quang Mạnh hỏi Mạnh giá thép và nói với Mạnh “có một số lượng thép bớt xén được của công trình muốn bán”.

Nghe Liên nói vậy, Mạnh hiểu thép Liên hỏi giá muốn bán là do vi phạm pháp luật mà có và thống nhất giá từ 9.000 đến 10.000 đồng/1kg thấp hơn giá thị trường, đồng thời Mạnh cho Liên địa chỉ công ty của Mạnh.

Sau khi thoả thuận việc mua bán với Mạnh, Nguyễn Minh Liên và đồng bọn là Trương Việt Cường, 38 tuổi (tên thường gọi là Sệ Lác) trú tại đường Hồng Hà, thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành, Hải Dương giết anh Chu Văn Phong để cướp thép.

Theo đó, Liên giả vờ nhờ anh Phong đi từ Hải Dương lên Hà Nội để giải quyết việc. Anh Phong không biết dã tâm của Liên nên đã cho đối tượng này đi nhờ xe. Trên đường đi, Liên đề nghị đón thêm Cường, anh Phong cũng đồng ý.

Các đối tượng

Sau khi đón Cường, Liên ngồi ở giường nằm ngay phía sau vị trí anh Phong lái xe, Cường ngồi ghế phụ. Trong lúc anh Phong dừng xe để xuống xuất trình giấy tờ cho lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra thì Liên và Cường bàn phương pháp sát hại nạn nhân để cướp tài sản.

Theo đó, khi xe đi đến địa phận khu công nghiệp Phố Nối A thuộc địa phận xã Lạc Hồng (cách trạm soát ve số 1 khoảng 1km) huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên thì Cường giả vờ xuống xe. Khi anh Phong vừa dừng xe thì Liên từ phía sau dùng dây điện xiết cổ nạn nhân, Cường dùng dao đánh anh Phong bất tỉnh. Sau đó, hai đối tượng để nạn nhân ở giường phía sau, còn Liên lái xe. Tuy nhiên, đi được 1 đoạn thì anh Phong tỉnh dậy, van xin các đối tượng tha mạng nhưng chúng không đồng ý, sát hại nạn nhân đến cùng.

Khoảng 16h, sau khi gây án giết Chu Văn Phong và cướp 34 tấn thép trên xe rơ-moóc BKS 29C- 720.21 Liên và Cường chở số thép này đến bán cho Công ty của Mạnh tại Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội. Đến khoảng 22h cùng ngày Hoàng Quang Mạnh tạm ứng cho Liên tiền số thép trên là 30 triệu đồng. Chiều ngày 16-2, do Liên điện thoại cho Mạnh đòi tiền bán thép nên Mạnh đưa cho kế toán của công ty 20 triệu đồng và yêu cầu kế toán của công ty gom tiền để chuyển tiếp cho Liên thêm 60 triệu nữa.

Sau khi bán thép cho Hoàng Quang Mạnh, hai đối tượng lái xe container chở xác nạn nhân đến thị trấn Thứa, Lương Tài, Bắc Ninh bỏ lại. Thấy chiếc xe đậu ở ven đường 2-3 ngày mà không thấy lái xe, trên xe bốc mùi nồng nặc, chiều tối 16-2, người dân quanh vùng trèo lên cabin xem thử thì phát hiện xác anh Phong nên đã báo cáo với cơ quan công an.

Về phía Hoàng Quang Mạnh, sau khi nghe tin về việc phát hiện xác lái xe container bị bỏ ven đường, tài sản là 34 tấn thép đã bị cướp nên tối 16-2 do biết Cơ quan Công an đang điều tra và truy tìm 34 tấn thép nên Hoàng Quang Mạnh đã tự giác đến Cơ quan Công an khai báo và xin giao nộp 34 tấn thép mua của Liên là vật chứng của vụ án. Tại Cơ quan điều tra, Hoàng Quang Mạnh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Liên và Trương Việt Cường về hành vi giết người, cướp tài sản.

Quá trình điều tra, sau khi nghiên cứu hồ sơ và các tài liệu liên quan, lực lượng chức năng đã có đủ chứng cứ để khởi tố đối với Hoàng Quang Mạnh về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” quy định tại điều 250 Bộ luật hình sự.

Theo Phương Thuỷ