Băng "cẩu tặc" dùng kích điện tấn công cả chủ nhà: Rùng mình vì sự manh động

Mấy ngày qua dư luận xôn xao trước clip băng trộm chó dùng kích điện tấn công cả chủ nhà khi bị phát hiện. Thực ra, tình trạng này xảy ra khá phổ biến tại TPHCM. Những đối tượng này trang bị hung khí, sẵn sàng tấn công chủ nhà lẫn lực lượng chức năng khi bị phát hiện.

Lộng hành

Rạng sáng ngày 26/6, khi cả nhà đang ngủ thì nghe tiếng động lạ ở trước nhà, ông L.M.H (ngụ ấp Đình, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TPHCM) chạy ra xem thấy 4 tên trộm chó đang dùng chĩa điện đâm con chó nhà mình. Ông tri hô lên nhưng tên trộm không hề sợ hãi mà dùng chĩa điện đâm vào ông khiến ông H. phải bỏ chạy vào nhà tìm vật chống cự. Tìm mãi mới được cái tô sắt cho chó ăn, ông ném vào kẻ trộm nhưng đối tượng vẫn gan lì dùng chĩa điện hăm dọa và cố lôi con chó đã bị đâm chết ra ngoài rồi leo lên xe đồng bọn đang chờ sẵn chạy đi.

Ông H. cho biết: “Lúc đó vào khoảng 4 giờ sáng, tôi đang ngủ trong nhà thì nghe nhiều tiếng ầm ầm, khi chạy ra thì thấy 4 đứa đang bắt trộm chó. Thấy tôi hô hoán kêu cứu, nó cầm cây chĩa điện dài khoảng 2 mét tấn công. Sự việc xảy ra quá nhanh, chỉ chừng 1 phút là tụi nó đã đưa mấy con chó đi rồi”.

Ông H. bên con chó duy nhất may mắn không bị 4 tên trộm chó bắn chết

Theo anh Văn Kim Ngân, công an viên phụ trách an ninh ấp Đình (xã Tân Phú Trung), vụ việc này rất khó tra xét vì hình ảnh nhận diện đối tượng rất mờ và chúng đều bịt mặt; biển số xe không rõ, mà có rõ cũng rất khó truy xuất nguồn gốc vì hầu hết các đối tượng khi đi gây án đều dùng biển số giả… Theo anh Ngân, công an xã thường xuyên tuần tra, chốt chặn tại các tuyến đường chính trên địa bàn xã vào ban đêm nhưng do đặc thù địa bàn rất rộng nên nhiều khi vụ việc xảy ra mà khó phát hiện nếu không được người dân trình báo.

Thực tế xã Tân Phú Trung, Tân Thạnh Đông (Củ Chi) là 2 địa bàn rất phức tạp về tình trạng trộm chó. Bởi đây là 2 xã giáp ranh với huyện Hóc Môn, thường xuyên có các đối tượng bất hảo ở Hóc Môn chạy sang gây án rồi nhanh chóng chạy thoát về để tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Gần đây nhất là chiều 18/5, dân phòng xã Tân Phú Trung cũng đã bắt giữ đối tượng Trần Quốc Phú (23 tuổi, ngụ thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn) khi đối tượng này cùng 3 đồng bọn khác dùng súng điện đi trộm chó trên địa bàn xã.

Theo ghi nhận của phóng viên, tình trạng trộm chó không chỉ xảy ra tại huyện Củ Chi mà khá phổ biến trên địa bàn TPHCM, nhất là các địa bàn ngoại thành như Hóc Môn, Gò Vấp, quận 12… Các vụ việc xảy ra thường xuyên và các đối tượng trộm chó cực kỳ ngang nhiên, sẵn sàng tấn công cả chủ nhà khi bị phát hiện.

Băng trộm chó xịt hơi cay tấn công bảo vệ rồi cướp chó trước sự bất lực của bảo vệ

Chẳng hạn như vụ trộm chó mới xảy ra tại công ty H.Đ trên đường TX21 (phường Thạnh Xuân, quận 12) vào rạng sáng ngày 8/6. 6 tên thanh niên đi trên 3 xe máy chạy tới cổng công ty, phát hiện thấy bảo vệ đang ngủ trên ghế ngay sau cổng công ty nhưng 6 tên trộm chó chẳng hề sợ hãi mà dùng bình xịt hơi cay xịt thẳng vào bảo vệ, bắt chó đi ngay trước sự chứng kiến của bảo vệ.

Khi thấy bảo vệ, các đối tượng trộm chó chiếu thẳng đèn pin vào mặt rồi xịt hơi cay tấn công bảo vệ để bắt chó

Nạn nhân dễ thành tội nhân

Theo lãnh đạo Công an xã Tân Phú Trung, bọn trộm chó hoạt động thường xuyên và rất manh động. Khi đi gây án chúng đều chuẩn bị sẵn hung khí như dao, bình xịt hơi cay để chống trả, tấn công người dân như vụ xảy ra vào ngày 26/6. Ngay cả khi bị lực lượng chức năng truy đuổi, chúng sẵn sàng dùng hung khí tấn công để tháo chạy. Khi đồng bọn bị bắt, chúng còn dùng hung khí tấn công cả công an để cứu đồng bọn.

Chẳng hạn như vụ trộm chó xảy ra vào chiều 18/5, dân phòng xã nhận được tin báo của người dân nên truy đuổi 4 tên trộm chó đi trên 2 xe máy từ xã Tân Phú Trung chạy qua xã Phước Vĩnh An mới bắt kịp. Lúc này, 2 thanh niên xe bỏ chạy xuống ruộng hòng tẩu thoát nhưng lực lượng dân phòng đã kịp thời khống chế được đối tượng Trần Quốc Phú. Trong lúc lực lượng dân phòng đang kiểm tra tang vật thì 2 đối tượng khác chạy xe máy tới để giải cứu cho đồng bọn nhưng không thành công.

Vụ án nghiêm trọng nhất liên quan đến trộm chó xảy ra trên địa bàn huyện Củ Chi là vụ việc ngày 14/6/2014. Hôm đó, băng trộm chó gồm 4 đối tượng Hồ Văn Hiếu, Hồ Thanh An, Phạm Ngọc Thuận và Lê Minh Hậu đi trộm chó trên địa bàn xã Tân Thạnh Đông (huyện Củ Chi) thì bị các anh Bảo, Phương và Hữu phát hiện đuổi theo. Tuy nhiên, trong quá trình truy đuổi, Phương và Hữu bị Hiếu dùng súng tự chế bắn tên điện cao áp té xuống đường. Còn Bảo thì không làm chủ được tốc độ để xe lao vào ụ bê tông ven đường. Hậu quả cả 3 thanh niên đuổi theo 4 tên trộm chó đều tử vong.

Anh Văn Kim Ngân, Công an xã Tân Phú Trung, cho biết: “Khó khăn nhất là người dân không trình báo khi sự việc xảy ra. Nếu được tin báo sẽ tổ chức lực lượng truy bắt ngay. Do đó, chúng tôi thường xuyên kéo loa di động đi khắp địa bàn để tuyên truyền người dân phối hợp, trình báo khi xảy ra các vụ việc như trên. Khi xảy ra vụ việc thì hãy ghi nhận đặc điểm bọn tội phạm, sau đó trình báo ngay cho cơ quan chức năng để lực lượng an ninh truy bắt, người dân tránh tranh chấp với chúng vì rất nguy hiểm”.

Thậm chí, sau khi xảy ra sự việc thì người dân cũng ít khi trình báo để cơ quan chức năng xử lý. Chẳng hạn như sự việc xảy ra vào ngày 18/5, dù Công an xã Tân Phú Trung đã bắt được thủ phạm nhưng cuối cùng chỉ có thể xử phạt hành chính vì tang vật vụ án chỉ là 1 con chó, không đủ giá trị 2 triệu đồng để xử lý hình sự. Đối tượng chỉ khai nhận 1 vụ việc bị bắt quả tang, còn các vụ việc khác người dân không trình báo nên cơ quan công an cũng không có căn cứ để xử lý.

Luật sư Nguyễn Đức Chánh, Giám đốc hãng luật Đức Chánh, cho biết: “Vì chế tài xử lý nhẹ nên người dân rất bức xúc, ít khi trình báo cơ quan chức năng mà hay tự xử khi bắt được các đối tượng trộm chó. Tuy nhiên, hành vi này của người dân lại đẩy họ vào tình thế vi phạm pháp luật. Trong khi kẻ trộm chỉ bị xử lý hành chính, còn người bị trộm lại trở thành tội phạm”.

Về phía cơ quan chức năng, luật sư Chánh cũng đề nghị xử lý nghiêm hành vi này để răn đe. Tuy việc truy cứu trách nhiệm hình sự trong các vụ trộm chó rất khó khăn nhưng hoàn toàn có thể căn cứ vào các tình tiết khác để xử lý. Chẳng hạn như vụ trộm chó xảy ra tại ấp đình (xã tân Phú Trung, Củ Chi) ngày 26/6, theo luật sư Chánh, nếu truy tìm ra thủ phạm hoàn toàn có thể xử lý theo tội cướp tài sản.

Ông nói: “Bởi theo hình ảnh trong clip, đối tượng trộm đã bị chủ nhà phát hiện và sử dụng vũ lực, đe dọa sử dụng vũ lực để dọa chủ nhà rồi bắt chó. Lúc này, hành vi đã cấu thành tội cướp tài sản chứ không còn là trộm nữa”.

Tùng Nguyên