Nghi án công an lái ô tô gây tai nạn liên hoàn khiến nhiều người bị thương

Lãnh đạo UBND phường Phước Bình, quận 9, TPHCM cho biết, qua báo cáo ban đầu, xác nhận người lái ô tô gây tai nạn liên hoàn với 4 xe máy mặc sắc phục công an nhân dân.

Ngày 1/7, Đội CSGT Công an quận 9 đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa ô tô 5 chỗ hiệu Chevrolet với 4 xe máy, làm nhiều người bị thương.

Hiện trường chiếc ô tô gây tai nạn liên hoàn trên đường Đỗ Xuân Hợp, quận 9, TPHCM tối 30/6.

Theo thông tin ban đầu từ người dân, khoảng 20h tối qua (30/6), xe ô tô 5 chỗ biển số 60V-91.. lưu thông trên đường Đỗ Xuân Hợp (hướng từ quận 2 về xa lộ Hà Nội).

Khi đến trước trụ sở UBND phường Phước Bình (phường Phước Bình, quận 9) thì bất ngờ ô tô nói trên mất lái, lao qua làn đường ngược lại tông vào 4 xe máy đang chạy tới.

Vụ tai nạn khiến 5 người trên các phương tiện bị thương, trong đó có 1 nạn nhân bị thương nặng.

Tại hiện trường, 4 chiếc xe máy bị hư hỏng nặng nằm la liệt, trong đó có một chiếc xe máy lọt dưới gầm trước ô tô; trên kính chắn gió chiếc ô tô gây tai nạn có mảnh giấy mang logo của ngành công an với thông tin diễn tập phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Rất đông người dân chứng kiến vụ tai nạn. Theo người dân, người gây tai nạn mặc sắc phục ngành công an nhân dân.

Tấm giấy dán trên kính chắn gió ô tô gây tai nạn.

Theo người dân, ngay khi xảy ra tai nạn, tài xế là một người đàn ông khoảng 35 tuổi, mặc sắc phục của ngành Công an nhân dân xuống xe và người này đã nhanh chóng đi vào trụ sở công an phường (nằm trong khuôn viên UBND phường Phước Bình) trình diện. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, tổ xử lý tai nạn thuộc Đội CSGT Công an quận 9 đã có mặt, khám nghiệm hiện trường để xử lý.

XSGT xử lý hiện trường vụ việc.

Sáng 1/7, trao đổi với PV Dân trí, ông Trần Văn Chí, Chủ tịch UBND phường Phước Bình cho biết, qua thông tin báo cáo ban đầu, xác nhận người gây tai nạn mặc sắc phục ngành Công an. Tuy nhiên cụ thể như thế nào thì phường đang chờ báo cáo cụ thể từ Công an phường Phước Bình.

Nguồn tin từ Công an quận 9 thông tin, người lái xe gây tai nạn công tác trong ngành Công an ở tỉnh Đồng Nai. Sau khi gây ra tai nạn, CSGT quận 9 đã tiến hành đo nồng độ cồn theo đúng quy định. Tuy nhiên trả lời về kết quả đo nồng độ cồn đối với người lái xe, Công an quận 9 cho biết chưa nắm được.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Đăng Lê