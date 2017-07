Tình huống giả định được đưa ra là đám cháy xảy ra tại Văn phòng làm việc của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (tầng 20 của tòa nhà Trung tâm hành chính). Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện.

Diễn tập chữa cháy tòa nhà Trung tâm hành chính Đà Nẵng

Chiều 30/6, UBND TP Đà Nẵng đã tổ chức diễn tập chữa cháy, cứu hộ và cứu nạn tại tòa nhà Trung tâm hành chính.

Mục đích của buổi diễn tập nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ về chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn; các giải pháp thoát nạn, phương pháp, biện pháp sơ cứu ban đầu của lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ. Tuyên truyền sâu rộng đến toàn bộ cán bộ, công chức, sở, ban, ngành làm việc tại Trung tâm hành chính về việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đặc biệt, chuẩn bị các điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy phục vụ Hội nghị cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC 2017) diễn ra tại TP Đà Nẵng vào tháng 11/2017.

Tại thời điểm xảy ra cháy, cán bộ, nhân viên thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đều dự hội nghị tại khu vực hội trường tầng 2 thuộc tòa nhà Trung tâm hành chính. Hệ thống báo cháy của tòa nhà đang trong quá trình bảo trì, sửa chữa dẫn đến không kịp thời phát hiện đám cháy ngay từ lúc phát sinh. Nếu thời gian kéo dài thì đám cháy bao trùm tầng 20 và lan sang tầng 21 qua hệ thống kỹ thuật, tạo thành đám cháy lớn, phức tạp.

Xe cứu thương tiếp cận hiện trường để đưa những người bị nạn đi cứu cấp

Đám cháy xảy ra trong giờ làm việc, bên trong Trung tâm hành chính có khoảng 1.500 người là cán bộ, công chức, nhân viên và nhân dân đến làm việc. Lượng khói và sản phẩm cháy thoát ra lớn gây khó khăn đến quá trình hướng dẫn thoát nạn cũng như công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Khi phát hiện đám cháy, lực lượng PCCC của tòa nhà đã kịp thời triển khai các hoạt động hướng dẫn thoát nạn được khoảng 1.400 người trên các tầng của tòa nhà ra ngoài an toàn. Do tâm lý hoảng loạn khi xảy ra cháy, khoảng 50 người đã di chuyển lên tầng mái để chờ cứu.

Ngoài ra, do tác động bởi nhiệt và khói, có khoảng 10 người bị mắc kẹt tại các khu vực tầng 20 và tầng 21 do ngạt khói, không tìm được lối ra; khoảng 30 người gặp vấn đề về sức khỏe không thể tiếp tục di chuyển để thoát nạn đã tập trung tại tầng 4 chờ cứu; khoảng 10 người trong quá trình di chuyển bên trong cầu thang bộ thoát nạn bị chen lấn, xô đẩy, giẫm đập gây ra các chấn thương không thể tiếp tục di chuyển thoát xuống khu vực an toàn.

Các chiến sĩ chữa cháy kéo ống nước để chứa cháy

Lực lượng chữa cháy đã tiếp cận hiện trường, đưa những người bị nạn ra ngoài thành công và dập tắt được đám cháy.

Đại tá Phan Văn Dũng, phó Giám đốc Cảnh sát phòng cháy chữa cháy cho biết, buổi diễn tập huy động 100 cán bộ chiến sĩ chữa cháy và 12 xe chữa cháy các loại, mỗi đơn vị sở, ban, ngành làm việc tại tòa nhà: 20 người, công an thành phố: 30 cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng phòng cháy chữa cháy tại tòa nhà Trung tâm hành chính…