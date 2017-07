Bộ Công an lên tiếng vụ CSGT bị tài xế hất văng ở Hà Tĩnh

Bộ Công an chỉ đạo lực lượng công an có biện pháp bảo đảm tuyệt đối an toàn về tài sản của Nhà nước, tính mạng, sức khỏe của nhân dân và cán bộ, chiến sĩ khi thi hành công vụ.

Bộ Công an đã có điện gửi Thủ trưởng các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ; Giám đốc Công an, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Công điện nêu, thời gian qua, tình trạng người vi phạm trật tự, an toàn giao thông không chấp hành hiệu lệnh của CSGT, chống lại lực lượng thi hành công vụ diễn ra nghiêm trọng ở nhiều địa phương gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, xâm phạm trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của người dân và cán bộ, chiến sĩ thi hành công vụ, trong đó làm một số cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân hy sinh và bị thương tích.

Thượng uý Đức được đồng đội đưa đi cấp cứu

Hành vi vi phạm pháp luật nêu trên đã gây phản ứng bức xúc trong các tầng lớp nhân dân, dư luận xã hội đã kịch liệt lên án, đòi hỏi các cơ quan chức năng phải có hình thức xử lý thật nghiêm minh để trừng trị các đối tượng phạm tội, đồng thời răn đe, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật tương tự trong thời gian tới.

Trước tình hình trên, Bộ Công an trân trọng cảm ơn sự quan tâm, động viên, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, các cơ quan thông tấn báo chí đối với lực lượng Công an nhân dân nói chung và lực lượng CSGT nói riêng; cảm ơn sự nỗ lực, tận tâm của đội ngũ các y, bác sỹ đã kịp thời cứu chữa các đồng chí Công an bị gây thương tích trong thi hành công vụ.

Đồng thời, đề nghị các tầng lớp nhân dân tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, giúp đỡ lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng CSGT nói riêng trong phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông và chống lại lực lượng thi hành công vụ.

Lãnh đạo Bộ yêu cầu Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo lực lượng CSGT tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng và nhân dân tích cực tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức của người tham gia giao thông; kiên quyết phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Đối với người vi phạm không chấp hành hiệu lệnh của CSGT, chống người thi hành công vụ, lực lượng làm nhiệm vụ được phép sử dụng mọi phương tiện, biện pháp công tác của lực lượng Công an nhân dân để ngăn chặn, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật và quy trình công tác...

Trước đó, khoảng 16h chiều 30/6, tại Km 488+700 QL1A thuộc xã Vượng Lộc (Can Lộc), tổ tuần tra thuộc phòng CSGT Hà Tĩnh phát hiện xe container BKS 77C-016.47 kéo theo rơ-moóc do Lưu Văn Châu lái vượt quá tốc độ cho phép (66/60 km/h).

Khi xuống xe, tài xế Châu đã cãi lại CSGT, không xuất trình giấy tờ và lái xe bỏ chạy với lý do theo thiết bị giám sát của phương tiện thì lái xe không vi phạm tốc độ.

Lúc này, thượng úy Nguyễn Anh Đức và thượng úy Lê Hồ Việt Anh đang đứng trước đầu xe. Do không kịp tránh nên anh Đức buộc phải bám vào gọng kính gương chiếu hậu bên trái xe, anh Việt Anh nhảy ra phía bên phải đường nên tránh được.

Khi chạy được khoảng 400m, tài xế container đánh lái sang trái làm thượng úy Đức rơi xuống đường, đập đầu xuống dải phân cách, chấn thương nặng, phải chuyển ra BV Việt Đức, Hà Nội cấp cứu, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Nhị Tiến