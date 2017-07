“Án lạ” khó cấm cửa CĐV Hải Phòng cổ vũ “gà nhà”

CĐV đất Cảng tuyên bố án phạt của Ban kỷ luật VFF không thể cấm họ đến sân Cần Thơ cổ vũ cho thầy trò Trương Việt Hoàng. Trong khi đó, chủ nhà chuẩn bị sẵn phương án đối phó với nguy cơ quấy phá của CĐV đất Cảng.

Ban kỷ luật VFF đã ra án phạt cấm CĐV Hải Phòng cổ vũ trên các sân khách trong chặng đường còn lại của Toyota V-League 2017. Tuy nhiên, CĐV đất Cảng khẳng định, họ không phục và án phạt của Ban kỷ luật chẳng thể ngăn cấm được các CĐV trung thành của Hải Phòng đến sân Cần Thơ cổ vũ cho “gà nhà” vào chiều nay.

CĐV Hải Phòng lách luật đến sân Cần Thơ cổ vũ cho thầy trò Trương Việt Hoàng

Một CĐV máu mặt của Hải Phòng cho hay, có khoảng 5 xe ô tô chở các CĐV Hải Phòng đến sân Cần Thơ cổ vũ cho đội khách. Trong đó, 1 xe xuất phát từ Hải Phòng, 4 xe đi từ TPHCM đến Cần Thơ.

“Số lượng trên chưa kể những CĐV tại chỗ hoặc tự đến Cần Thơ cổ vũ cho Hải Phòng. Án phạt của Ban kỷ luật không thể ngăn chúng tôi vào sân cổ vũ cho đội nhà”, CĐV đất Cảng tuyên bố.

Trong khi đó, Cần Thơ đã lên phương án bảo vệ an ninh một cách gắt gao nhất, nhằm chuẩn bị đối phó với nguy cơ quậy phá của CĐV đất Cảng, dù rằng Ban kỷ luật đã ra án phạt cấm CĐV Hải Phòng đi cổ vũ trên sân khách.

Hải Phòng vẫn có cổ động viên trên khán đài sân Cần Thơ, dù Ban kỷ luật đã ra lệnh cấm cổ vũ trên sân khách

Chủ tịch CLB Cần Thơ Trần Minh Tâm thừa nhận, văn bản hướng dẫn từ BTC V-League về án phạt đối với CĐV Hải Phòng khiến chủ nhà gặp nhiều lúng túng trong việc bán vé cho CĐV đội khách. Ông Tâm cho hay, BTC chủ nhà chỉ cố gắng rà soát cá nhân mua vé, đặc biệt là chú ý đến việc xử lý các băng-rôn, khẩu hiệu, áo cổ động có liên quan đến đội bóng đất Cảng.

Phía chủ nhà cho hay, một khi CĐV Hải Phòng mua vé ôn hoà, không bày tỏ những dấu hiệu quá khích hoặc hình ảnh liên quan đến việc cổ vũ cho đội khách, họ sẽ được tiếp đón chu đáo, chấp nhận cho mua vé vào xem.

Ông Tuấn cho hay, BTC sân Cần Thơ không tăng số lượng bảo vệ, an ninh, nhưng sẽ lập 3 vòng kiểm soát để đảm bảo an ninh an toàn cho trận đấu được “soi” nhất ở vòng đấu này.

K.H