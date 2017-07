3 lý do nên thường xuyên ăn dứa

Ăn dứa giúp thu gọn vòng eo, bảo vệ da khỏi tia UV và kích thích tiêu hóa.

Không chỉ có vị ngon, dứa còn mang đến lợi ích cho sức khỏe. Dưới đây là 3 lý do bạn nên thường xuyên ăn dứa, theo Time.

Ảnh: foodnetwork.

Giàu vitamin C

200 gr dứa cung cấp cho cơ thể nhiều vitamin C hơn lượng khuyến nghị hàng ngày. Ngoài việc hỗ trợ hệ miễn dịch, vitamin C còn sữa chữa mô, bảo vệ tế bào khỏi lão hóa sớm và phòng tránh ung thư, bệnh tim mạch.

Một nghiên cứu chỉ ra thiếu vitamin C có thể dẫn đến thừa cân. Cùng mức độ luyện tập, người thiếu vitamin C sẽ đốt ít hơn 25% calo so với người hấp thụ đủ.

Làm đẹp da

Lượng mangan trong dứa vô cùng dồi dào. Cùng với vitamin C, nó thúc đẩy quá trình hình thành collagen, giúp da săn chắc và hạn chế nếp nhăn. Ngoài ra, mangan còn bảo vệ tế bào da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời nên đặc biệt cần thiết vào mùa hè.

Kích tích tiêu hóa

Chứa enzyme bromelain, dứa bẻ gãy các axit amin nên hay được thêm vào các loại nước sốt làm mềm thịt. Nếu ăn dứa cùng bữa ăn, bromelain sẽ kích thích tiêu hoá, giảm đầy bụng khó tiêu. Chất xơ trong dứa cũng hỗ trợ bài tiết đều đặn, ngăn ngừa táo bón.

Để tận dụng các lợi ích của dứa, bên cạnh việc ăn trực tiếp, bạn có thể nướng dứa hoặc chế biến thành các món sinh tố, smoothie, cocktails.