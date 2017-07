Top game online phong cách hành động bắn súng không thể bỏ qua trong tháng này

Tổng hợp những game online MMOFPS tuyệt hay dành cho game thủ Việt hardcore

Transformers Online

Transformers Online là một game online 3D thuộc thể loại MMOFPS có đề tài viễn tưởng được phát triển và vận hành bởi công ty Tencent Games. Trò chơi là sản phẩm bản quyền chính hiệu và hứa hẹn khai thác bối cảnh “Transformers” nguyên bản hoạt hình lồng ghép phim điện ảnh, sử dụng công nghệ Unreal Engine 4 tân tiến để mang lại chất lượng đồ họa next-gen cực đỉnh ngang tầm quốc tế.

Như đã biết, trò chơi vẫn có bóng hình của “Overwatch” nhưng vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, nên nó sẽ còn thay đổi nhiều nữa và nhà sản xuất cũng đang cố gắng đưa ra điểm đặc sặc của riêng mình. Trò chơi tận dụng IP nguyên gốc rất tốt, khi mỗi lần thử nghiệm đầu bổ sung thêm nhân vật mới, chưa kể thiết kế nhân vật rất giống nguyên bản kết hợp thêm cả những bộ skin lấy từ phim bom tấn nữa.

Ở giai đoạn thử nghiệm trước, các chế độ gameplay của Transformers Online được phân làm ba chủng loại chính gồm người vs người, người vs máy và lập phòng tự do. Hình thức giao đấu ở mỗi trận sẽ có 4 kiểu chính gồm hộ tống, đoạt cờ, đoàn đội và tranh đoạt tài nguyên, mỗi chế độ có một mục tiêu chiến thắng riêng biệt và rất dễ tìm hiểu. Thú vị hơn cả là chế độ tự do lập phòng khi người chơi có đưa thoải mái đưa ra những điều kiện thi đấu quái gở như cấm biến hình, nhân vật chỉ được dùng vũ khí cận chiến…

LawBreakers

LawBreakers (trước đây được biết tới với tên gọi dự án BlueStreak) có bối cảnh thế giới giả tưởng trong tương lai khi Trái Đất mất toàn bộ lực hấp dẫn do một thảm họa tự nhiên. Nhân loại đã sống sót bằng cách sử dụng một loại công nghệ tiên tiến để tái tạo lại sức hút đồng thời biến những nhiều người trở nên đặc biệt với sức mạnh vô song.

Cuộc chiến nội bộ của loài người diễn ra sau khi mọi thứ tưởng chừng như êm đẹp, những người muốn dùng luật pháp để bảo vệ thế giới buộc phải chiến đấu với những kẻ tội phạm muốn lật đổ tất cả. Đó chính là cuộc chiến giữa LAW (luật pháp) và Breakers (những kẻ chống đối).

Về cơ bản thì khi tham gia vào LawBreakers, game thủ sẽ phải lựa chọn 1 trong 2 phe phái LAW hoặc Breakers và chiến đấu bên cạnh những người đồng đội của mình, vì một mục tiêu chung. Ngoài ra, với yếu tố giả tưởng trong game, người chơi sẽ được khám phá ở LawBreakers rất nhiều nền văn hóa khác nhau cùng vô vàn các loại súng ống hiện đại đầy uy lực.

Argo

Cần biết rằng, sau khi ra mắt, Argo nhận được đánh giá khá tích cực từ phía cộng đồng game thủ trên toàn thế giới và đã nhanh chóng trở thành một trong những game online mới hot nhất trên Steam hiện nay. Điều đặc biệt hơn rằng nội dung chơi trong Argo khá "dị" khi giới thiệu phong cách bắn súng khá "thật".

Theo đó, điểm đặc biệt nhất trong Argo so với các tựa game bắn súng chính là việc người chơi có thể hạ gục đối thủ với chỉ đúng một phát đạn chính xác vào đúng thân người nhân vật, chứ không cần phải là headshot. Tuy nhiên, việc bắn trúng nhân vật lại là điều đáng để bàn cãi.

Trong Argo, game thủ sẽ đóng vai trò một người lính cần phải tiến lên hòn đảo Malden để thực hiện nhiệm vụ, đây chính là một trong những địa điểm quen thuộc từng xuất hiện trong Arma phiên bản đầu tiên (từng được gọi là Operation Flashpoint: Cold War Crisis). Tại đây game thủ sẽ phải chiến đấu trong một trận 5 vs 5 để giành lấy phần thưởng.

Escape From Tarkov

Có thể dễ dàng nhận ra rằng điểm ấn tượng nhất của Escape from Tarkov chính là cơ chế bắn súng phải nói là siêu thực, bạn sẽ vô cùng bất ngờ trước cảnh bản thân hay đồng đội bị hạ sát ngay trước mắt đến nỗi sững sờ không biết từ đâu bắn tới. Kết hợp với nền tảng đồ hoạ phải nói là tuyệt đẹp thì cảm giác 'sợ hãi' trong game còn tăng thêm nhiều lần nữa...

Được giới thiệu như một game online bắn súng sinh tồn hết sức độc đáo, Escape From Tarkov còn có nền tảng đồ hoạ hết sức ấn tượng, được xây dựng một cách vô cùng chân thực dựa trên công nghệ motion capture (mô phỏng hành động) ngoài đời thực.

Escape From Tarkov có phong cách độc đáo kết hợp giữa thể loại bắn súng góc nhìn thứ nhất chuyển đổi với góc nhìn thứ 3 và đặc biệt là pha trộn nhiều tính năng nhập vai đặc sắc, bao gồm trang bị đồ đạc và bối cảnh như một trò chơi kinh dị sống còn thế giới mở. Trò chơi hứa hẹn sẽ đem tới một trải nghiệm khác lạ đầy mới mẻ cho game thủ. Tuy nhiên người chơi cũng nên chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ phải làm quen với một kiểu gameplay hoàn toàn mới, hết sức khó nhằn.