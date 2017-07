Thí sinh Vietnam’s Next Top Model 2017 cãi nhau chí choé

Chỉ mới vào nhà chung Vietnam’s Next Top Model 2017 chưa được bao lâu nhưng "cuộc chiến giữa các ngôi sao" dường như đã bắt đầu bởi Nguyễn Hợp, Cao Thiên Trang và

Giữ thăng bằng chụp hình nhóm trên cà kheo là phần thử thách 'khó nhằn' đối với các thí sinh. Vì thế trong thử thách này đã chứng kiến những cung bậc cảm xúc khác nhau từ ngất xỉu của Chà Mi đến khóc lóc của Kikki Lê, thậm chí, cao trào màn tranh cãi giữa bộ đôi bạn thân Cao Thiên Trang và Thuỳ Dương.

Cao Thiên Trang và Thuỳ Dương đã xuất sắc sở hữu tấm ảnh đẹp nhất tuần

Với sự thể hiện xuất sắc cũng như tinh thần làm việc nhóm có tranh cãi để thúc đẩy nhau tốt hơn, Cao Thiên Trang và Thuỳ Dương đã xuất sắc sở hữu tấm ảnh đẹp nhất tuần và trở thành thủ lĩnh tiếp theo của căn nhà chung. Phương Oanh, thí sinh đầy tố chất và trẻ nhất cuộc thi, đã không may mắn trở thành thí sinh đầu tiên dời nhà chung khép lại giấc mơ tại Vietnam's Next Top Model All Stars.

Kết thúc phần đánh giá và loại cũng là lúc tập 2 ghi nhận những giây phút sống chung trong căn nhà chung đầu tiên của thí sinh. Là 2 người xuất sắc, Cao Thiên Trang - Thuỳ Dương chính thức thống lĩnh nhà chung, tuy nhiên, khi trở về ngôi nhà chung này, Kikki Lê, Cao Thiên Trang và Nguyễn Hợp đã xảy ra một trận chiến rất gay gắt.

Nguyên nhân của cuộc tranh cãi do Cao Thiên Trang nói "cho chị lấy cái giường đó nha". Nguyễn Hợp với tính cách bộc trực thẳng thắn đã đáp trả Cao Thiên Trang: "Giường của em, em tranh được em nằm kể cả chị là thủ lĩnh". Kikki Lê can thiệp vào sự tranh cãi ngay lập tức nhận được câu nói rất phong cách Nguyễn Hợp: "Chị không biết gì chị đi ra ngoài".

Ngay lập tức đáp trả Nguyên Hợp khi hỏi: "Em nói chuyện phải có đầu có đuôi, em bao nhiêu tuổi?" Sau câu nói ấy không khí nhà chung dường như ngày càng nặng nề và căng thẳng hơn rất nhiều. Cuộc sống chung đầy khó khăn và chông gai khi những cái tôi lớn ở cạnh nhau bắt đầu khiến không khí ngôi nhà chung căng thẳng.

Tập 3 của chương trình Vietnam’s Next Top Model 2017 sẽ phát sóng vào 20h thứ 7 ngày 8/7/2017 trên kênh VTV3.



