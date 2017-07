Trác Thuý Miêu dành lời khen cho chàng ca sĩ Hàn Quốc

Phần thi trong chương trình Tôi có thể của Nam vương Tiến Đạt kết thúc đột ngột khiến ca sĩ Phương Thanh bị 'tụt cảm x

Trong tập tập 6 "I can do that - Tôi có thể" tuần qua (23/6), Hằng BingBoong là thí sinh duy nhất đã kết thúc phần thi của mình và nói lời chia tay với chương trình. Tập 7 của chương trình vừa phát sóng, các thí sinh bước vào vòng loại căng thẳng và đầy hấp dẫn.

Mỹ nhân nam tính "Em chưa 18" Alex Nguyễn với vốn tiếng Việt chưa sõi, nhưng lại khá "duyên dáng" và "đáng yêu" khi xuất hiện trên sân khấu cùng các tiết mục của mình. Điều này đã gây được cảm tình lớn của khán giả dành cho diễn viên Alex. Trong tuần thi thứ 7, Alex tiếp tục chinh phục khán giả cùng ban giám khảo khi có màn trình diễn đầy sôi động: nhảy xe thăng bằng.

Clip của Alex với màn nhảy xe thăng bằng

Trên nền nhạc "Vài lần đón đưa", trong bộ đồ hip hop, Alex đã lôi cuốn khán giả bằng những bước nhảy vô cùng sôi động. Chia sẻ về phần thi của mình, Alex cho biết: "Alex chưa hài lòng với phần thi này của mình vì có nhiều chỗ có thể Alex sẽ làm tốt hơn". Tuy nhiên, Phương Thanh cho rằng: "Trong sự không hài lòng, mình có thể xuất sắc và em đã làm được điều đó".

Bên cạnh tiết mục dành được điểm số cao nhất của Alex thì chàng ca sĩ Hàn Quốc Jis cũng bùng nổ ở đêm thi này. Jis đã trình diễn màn Erobic đầy vui nhộn và sôi động, trên nền nhạc Bang Bang. Jis đã khiến bộ ba ban giám khảo "nhún nhẩy" theo từng điệu nhảy dễ thương của anh chàng.

Clip Jis nhảy Erobic

Giám khảo Trác Thuý Miêu đã nhận xét "Mỗi lần lên sân khấu là em có nhiều năng lượng trẻ trung và tươi tắn. Độ bật của bạn không thua kém gì đồng đội".

Cũng trong tuần này, Nam vương Tiến Đạt đã chọn thử thách "Ảo giác" với phần dàn dựng khá công phu. "So với tuần trước, tuần này bàn tay của Tiến Đạt đã uyển chuyển và điệu nghệ hơn" nhưng "khá tiếc vì bài trình diễn hơi ngắn nên bị tụt cảm xúc"- ca sĩ Phương Thanh nhận xét.

Phần trình diễn của Tiến Đạt

DJ Trang Moon đã "thử thách" chính bản thân mình bằng tiết mục có độ khó cao hơn so với các đêm thi trước: tương tác màn hình Led. Và sự cố gắng của nữ DJ xinh đẹp trong phần thi của mình đã nhận được lời khen của bộ 3 ban giám khảo.

Clip của Trang Moon

Dù nhận được sự đánh giá cao từ ban giám khảo, nhưng tổng kết sau 3 tuần thi, DJ Trang Moon là cái tên thứ 2 sau nữ ca sĩ Hằng Binh Boong phải nói lời tạm biệt gameshow "I can do that – Tôi có thể". Với tổng số điểm cao nhất trong cả 3 tuần thi của bảng B, Alex đã xuất sắc vươn lên dành vị trí dẫn đầu. Xếp thứ 2 là chàng ca sỹ Hàn Quốc Jis và Tiến Đạt xếp thứ 3.

Ngân An