Giữ lời hứa lúc 3 tuổi, chàng trai cầu hôn bạn thời thơ ấu

Sau tất cả, Matt cầu hôn cô bạn thơ ấu Laura và họ có cái kết viên mãn khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ.

Mới đây, câu chuyện lãng mạn, đáng yêu về mối lương duyên thời thơ ấu thu hút sự chú ý của nhiều người khi đăng tải lên trang Instagram The Way We Met. Nhân vật chính trong bài đăng này là một chàng trai và cô bạn gái tên Laura.

Mối tình đẹp kéo dài từ thời mẫu giáo đến lúc học đại học. Tình cảm của cả hai đã vượt qua không ít thử thách khi phải yêu xa. Giữ đúng lời hứa năm 3 tuổi, chàng trai đã cầu hôn Laura.

"Laura và tôi gặp nhau khi học mẫu giáo. Một trong những kỷ niệm tôi nhớ nhất hồi tôi 3 tuổi, tôi đã đứng trước lớp và tuyên bố rằng sẽ cưới cô ấy vào một ngày nào đó.

Khi chúng tôi còn là những đứa trẻ, Laura dạy tôi biết đánh đu, vẽ các ngọn đồi và ăn phô mai một cách 'chuẩn xác'. Kỷ niệm của chúng tôi là những lần chơi trốn tìm, chơi đuổi bắt tại sân trường và đùa nghịch để khỏi phải ngủ trưa. Từ lúc ấy, tôi đã cảm mến Laura, cho đến tận bây giờ vẫn vậy.

Chuyện tình cổ tích của đôi bạn trẻ được chia sẻ trên Instagram.

Cuối cùng, chúng tôi mất liên lạc với nhau khi vào tiểu học. Trong 7 năm liền, thứ duy nhất giúp chúng tôi có thể nhìn thấy mặt nhau là qua thiệp Giáng sinh của hai gia đình. Mãi đến khi vào trung học, tôi mới gặp lại Laura thông qua một người bạn chung.

Trong vòng 2 tuần, chúng tôi quyết định trở thành bạn trai và bạn gái của nhau. Dù học khác trường, cả hai vẫn hạnh phúc khi hẹn hò suốt quãng thời gian trung học. Lên đại học là lúc bọn tôi vượt qua thử thách yêu xa vì học khác bang.

Và tôi biết không gì có thể chia cách được tình yêu của chúng tôi thêm nữa. Đến ngày 23/5/2015, tôi quyết định giữ đúng lời hứa hồi mẫu giáo của mình là sẽ cưới Laura. Tôi đã cầu hôn cô ấy ở nơi tình yêu bắt đầu... lớp học mẫu giáo".

Đó là chuyện tình đẹp của Laura Scheel và Matt Grodsky, sống tại Mỹ. Sau khi cầu hôn thành công, cặp uyên ương đã về chung một nhà vào ngày 30/12/2016.

Tình yêu từ thuở ấu thơ đến lúc trưởng thành của cả hai không chỉ khiến những người bạn thân xúc động. Sau khi được đăng tải lên mạng xã hội, nhiều người cũng đã gửi lời chúc mừng đến họ.

"Laura và Matt đã chứng minh cho mọi người thấy rằng tình yêu cổ tích là có thật", trang Huffingtonpost chia sẻ.