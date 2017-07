Tài xế container hất cảnh sát xuống đường: 'Tôi nóng nảy mất khôn'

Tài xế Châu khai tại cơ quan điều tra. Nguồn: TTXVN

Thượng tá Phạm Tài, Phó trưởng công an huyện Can Lộc thông tin thêm, sau khi "vi phạm lỗi chạy quá tốc độ 66/60 km/h", tài xế Châu làm việc với Đội CSGT phía Bắc (Công an Hà Tĩnh) song không chấp hành việc xuất trình giấy tờ với lý do thiết bị giám sát xe container báo không vi phạm tốc độ.

Được CSGT cung cấp hình ảnh từ máy đo tốc độ chuyên dụng, Châu lên cabin ngồi đóng cửa lại. Lúc này, thượng úy Hồ Việt Anh và Nguyễn Anh Đức đứng trước đầu xe thổi còi, ra hiệu không được di chuyển.