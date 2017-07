Trâu chọi Đồ Sơn húc chủ nguy kịch: Bộ VHTTDL chỉ đạo khẩn

Sau vụ trâu chọi húc tung chủ trưa nay, Cục Văn hóa cơ sở, Bộ VHTTDL gửi công văn hỏa tốc yêu cầu Sở VH-TT Hải Phòng rà soát công tác an ninh, an toàn của lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2017.

Một thành viên Ban tổ chức lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2017 chia sẻ, sự cố xảy ra vào 11h30 trưa nay. Con trâu húc người là một trong 32 con sẽ dự vòng loại của lễ hội.

Cặp trâu đối thủ số 18 và số 23 đang được dắt vào sới đấu thì trâu số 18 bỗng nổi điên giật dây, lao đến húc chủ trâu đối phương. Không đuổi kịp ông này, trâu số 18 đã vòng lại húc tung người dẫn mình vào sới đấu.

Vì bất ngờ, người đàn ông này đã không tránh kịp và bị “ông trâu” số 18 húc tung người nhiều lần, chân trái bị sừng trâu đâm xuyên, người liên tục ngã đập xuống đất.

Trâu số 18 nổi điên húc người trọng thương. Ảnh: CTV

Lực lượng cứu hộ cùng người dân lao đến ứng cứu, khẩn trương đưa nạn nhân đi sơ cứu và chuyển đến BV Việt -Tiệp Hải Phòng.

BV cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng mất nhiều máu, huyết áp thấp, chấn thương cột sống cùng nhiều vết thương khác đe dọa đến tính mạng.

Ảnh: Phong Pink

Ngay trong chiều nay, Cục Văn hóa cơ sở, Bộ VHTTDL gửi công văn hỏa tốc yêu cầu Sở VH-TT Hải Phòng kiểm tra, rà soát công tác đảm bảo an ninh, an toàn trong lễ hội chọi trâu. Trường hợp công tác chuẩn bị chưa đảm bảo an toàn theo quy định, đề nghị UBND TP Hải Phòng tạm thời dừng việc tổ chức lễ hội. Báo cáo biện pháp khắc phục hậu quả về Cục để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ trước ngày 5/7.

Chọi trâu Đồ Sơn là lễ hội truyền thống của người dân vạn chài tại vùng biển Đồ Sơn, Hải Phòng. Năm nay lễ hội có 32 trâu đến từ các phường thuộc quận Đồ Sơn. Các trâu này sẽ đấu loại để tìm ra 16 trâu thắng trận bước vào vòng chung kết sẽ diễn ra vào ngày 9/8 âm lịch.

