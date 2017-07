Nước mắt hoa hậu sau hơn 2 năm che giấu bằng những nụ cười

Nghe xong quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn, Nga rạng rỡ quay sang nhìn Dung và cả hai cùng mỉm cười hạnh phúc. Thế nhưng sau đó những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên khuôn mặt cô.

5 ngày xét xử hoa hậu Trương Hồ Phương Nga và đồng phạm Nguyễn Đức Thùy Dung đã kết thúc trong niềm hạnh phúc không chỉ của Nga và Dung mà còn của gia đình, bạn bè. Cả khán phòng như vỡ òa khi chủ tọa thay mặt TAND TP.HCM công bố thay đổi biện pháp ngăn chặn, theo đó cả hai được tại ngoại.

Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung tại tòa

Trước vành móng ngựa, hoa hậu Phương Nga không kìm nén được cảm xúc, mắt cô rưng rưng. Đây là lần đầu tiên Nga khóc. 5 ngày qua và cả tại phiên sơ thẩm lần 1 Nga không hề rơi một giọt nước mắt, trên miệng cô luôn nở nụ cười. Thế nhưng trong giây phút được về với gia đình, về với tự do cô đã không kìm nén được cảm xúc của mình. Đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc.

Gặp lại nhau bên ngoài nhà tạm giam, sau khi được tại ngoại, Nga và Dung ôm nhau thật chặt, cái ôm của sự sẻ chia, đồng cảm với những tháng ngày cơ cực, đen tối đã qua.

Cho dù đến nay vụ án chưa thực sự kết thúc, chưa thể khẳng định được vụ án của Nga và Dung có được đình chỉ hay không. Tất cả vẫn còn ở phía trước, nhưng với những gì diễn ra trong suốt 5 ngày xét xử khiến người ta tin vào công lý, tin vào sự công tâm của những người “cầm cân nảy mực”.

Việc HĐXX đi đến quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với các bị cáo, trả hồ sơ vụ án không đơn giản chỉ dựa trên cảm tính mà hoàn toàn dựa vào các tài liệu, chứng cứ mà luật sư, người làm chứng đã cung cấp cũng như những lời khai hợp logic của các bị cáo, người làm chứng về vụ án.

Xuyên suốt phiên xét xử, cả hai bị cáo đều khẳng định giữa Nga và ông Mỹ là mối quan hệ tình cảm, Dung thường xuyên được Nga cho đọc những tin nhắn tình cảm yêu đương mà ông Mỹ gửi cho Nga. Cả hai cũng khẳng định, những thỏa thuận mua bán nhà giữa Nga và ông Mỹ đều được tạo lập sau khi ông Mỹ tố cáo hai bị cáo ra tòa.

Theo lời khai của Nga, Nga tạo lập các thỏa thuận giả này là theo hướng dẫn của bà Nguyễn Mai Phương vì bà này đe dọa Nga, nếu không làm thỏa thuận mua bán nhà thì sẽ bị ông Mỹ tố ra cơ quan công an tội mua bán dâm. Cũng trong thời gian này trong giới showbiz đang rộ lên thông tin một loạt người mẫu bị bắt về tội môi giới mại dâm nên Nga rất sợ và đã làm theo chỉ bảo của bà Nguyễn Mai Phương.

Đồng thời, hàng loạt các chứng cứ được người làm chứng và luật sư tung ra tại tòa. Chứng cứ đầu tiên là bản khai của ông Mỹ và Nga giống nhau từ dấu chấm, dấu phẩy. Tiếp đó, sau 3 ngày vắng mặt, Lữ Minh Nghĩa xuất hiện và tung ra những bức thư của Dung viết ra trên tấm nilon được gửi ra từ trại tạm giam thông qua một cán bộ công an tên Nghĩa.

Các bức email được cho là hợp đồng tình cảm của Cao Toàn Mỹ gửi cho Nga cũng được luật sư đưa ra làm bằng chứng.

Trước những tài liệu, chứng cứ mới này, HĐXX quyết định trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung, làm rõ những chứng cứ không thể làm rõ tại tòa. Theo đó, HĐXX đề nghị điều tra lại bản chất số tiền 16,5 tỷ đồng . Bởi, tại tòa hai bị cáo đều khai nhận bản chất số tiền 16,5 tỉ đồng là do Mỹ chuyển cho Nga do hai bên có quan hệ tình cảm, ông Mỹ lại khai nhờ Nga mua nhà. Phương Nga khai hồ sơ do bị cáo làm theo hướng dẫn của bà Mai Phương. Hồ sơ được tạo lập sau khi ông Mỹ đã có đơn tố cáo Nga.

Hội đồng xét xử xét thấy cần kiểm tra thực tế căn nhà để đối chiếu với lời khai của ông mỹ tại tòa. Quá trình điều tra, ông Mỹ có lời khai không nhất quán về số tiền 16,5 tỉ đồng.

Tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ và lời khai nhân chứng, bị cáo có nhiều mâu thuẫn. Về hồ sơ mua bán nhà cần kiểm tra xem thời điểm tạo lập các giấy tờ mua bán, xác định xem Dung có vai trò nào trong việc tạo lập chứng cứ mua bán nhà.

HĐXX phiên tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án hoa hậu Phương Nga

Nếu quá trình điều tra có người tạo lập chứng cứ mua bán nhà giả thì cần xử lý theo quy định.

Luật sư của bị cáo Nga cung cấp chứng cứ về những lần lưu trú khách sạn giữa Nga và Mỹ, cần điều tra chứng cứ này nếu có sẽ xử lý về hành vi vi phạm chế độ hôn nhân 1 vợ 1 chồng.

HĐXX cũng đề nghị làm rõ dấu hiệu vi phạm hoạt động tư pháp của cán bộ trại giam.

Theo HĐXX, tại phiên tòa Phương Nga đã tố cáo bị Mỹ đe dọa, nên cần điều tra nếu có xử lý theo quy định pháp luật.

Tại tòa, người làm chứng và bị cáo có khai về cán bộ trại giam Chí Hòa tên Nghĩa, nhân chứng Lữ Minh Nghĩa cũng đã cung cấp số điện thoại, tên cán bộ có dấu hiệu chuyển thư ra ngoài. Hội đồng xét xử cho rằng cần điều tra làm rõ có hay không hành vi vi phạm hoạt động tư pháp.

Đề nghị cho giám định các lá thư xem có phải của Dung viết hay không? Cần xác định lời khai của Nga về 17 lần xuất nhập cảnh với ông Cao Toàn Mỹ, Nga khai đi và ở chung khách sạn, ông Mỹ khai đi riêng.

Theo HĐXX, tất cả những vấn đề trên cần phải được làm rõ để xác định sự thật khách quan của vụ án.

Hoa hậu Phương Nga và người bạn đồng cam cộng khổ Nguyễn Đức Thùy Dung đã được trở về với vòng tay của người thân. Dù không còn phải sống trong 4 bức tường như 2 năm, 3 tháng, 10 ngày đã qua nhưng con đường phía trước của các cô vẫn còn nhiều gian nan. Nếu thực sự Nga và Dung bị oan thì dưới sự động viên, hỗ trợ của người thân các cô sẽ nhanh chóng vượt qua để lấy lại sự trong sạch cho mình.

Đoàn Nga