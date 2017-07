Dự báo cuộc sống tháng 7 cực chi tiết cho 12 cung Hoàng đạo

Bước sang tháng mới, 12 cung Hoàng đạo sẽ có những chuyển biến gì trong sự nghiệp, tình cảm lẫn sức khỏe? Cùng đoán xem nhé!

Bạch Dương (21/3 – 20/4)

Một tháng không may mắn cho những Bạch Dương đang muốn tìm việc, bạn sẽ dễ dàng bị từ chối hoặc phải chịu những hợp đồng vô lí. Điều này có thể khiến cho Bạch Dương cảm thấy chán nản và muốn từ bỏ. Đừng vội lo lắng, hãy tạo cho mình một cơ hội kinh doanh mới hay tự thân tạo lập công việc cho bản thân. Mặc dù công việc gặp chút đen đủi nhưng bù lại, tài chính tháng này của Bạch Dương lại vô cùng thuận lợi, bằng cách quản lí chi tiêu xuất sắc, bạn có thể bỏ qua mọi lo ngại về tiền bạc đến hết tháng.

Mâu thuẫn giữa các mối quan hệ trong gia đình và tình cảm cá nhân khiến Bạch Dương đau đầu. Tuy cả hai đều quan trọng, nhưng hãy nhớ Bạch Dương luôn cần phải cân bằng chúng hài hòa, tránh trường hợp vướng phải những rắc rối không đáng có.

Bạn nên học cách thư giãn và tận hưởng cuộc sống. Chớ nên thay đổi chế độ ăn uống, hãy duy trì thực đơn bữa ăn một cách khoa học nhất, kết hợp rèn luyện cơ thể.

Kim Ngưu (21/4 – 21/5)

Kim Ngưu đang ấp ủ một kế hoạch hay ho mới? Còn lo ngại gì mà không bắt tay vào thực hiện, mặc dù khả năng thành công không chắc chắn nhưng nếu may mắn mỉm cười, bạn sẽ thu về một khoản lợi nhuận "khổng lồ". Hơn nữa, vận may vẫn sẽ theo bạn đến tận tuần thứ ba của tháng, do đó, tận dụng cơ hội này đi nào.

Về gia đình, dự đoán rằng Kim Ngưu sẽ gặp phải một số bất ổn. Còn về tình cảm cá nhân, thì trong tháng này, có nhiều cơ hội gặp được "tình yêu" đối với những Kim Ngưu độc thân, còn với những Kim Ngưu đang hẹn hò, đây quả là một tháng tuyệt vời để đưa ra một quyết định quan trọng đấy.

Sức khỏe của Kim Ngưu trong tháng này khá tốt, tuy nhiên cần cải thiện nó hơn nữa bằng việc khắc phục những triệu chứng nhẹ như đau lưng, cảm lạnh chẳng hạn. Đừng bỏ qua nhé.

Song Tử (22/5 – 21/6)

Công việc tháng này của Song Tử chẳng có gì đáng lo ngại, đây là tháng tuyệt vời cho Song Tử thể hiện sự sáng tạo và đổi mới. Bên cạnh đó, tài chính tháng này cũng được đảm bảo, bạn không cần quá lo ngại về phần này. Tuy nhiên, nhớ hạn chế chi tiêu quá tay mà thay vào đó hãy tiết kiệm những khoản tiền dư không cần thiết. Rất có ích về sau đấy.

Song Tử sẽ tìm được mẫu người lí tưởng cho mình, đặc biệt là Song Tử nữ. Sẽ không lâu, bạn sẽ có một cuộc tình phủ đầy màu hồng. Đối với những Song Tử đang hẹn hò, tháng này là lúc để bạn hâm nóng tình cảm, một cuộc hẹn lãng mạn hay ngồi bên nhau ôn lại kỉ niệm chẳng hạn.

Tháng 7 dự báo rằng sức khỏe của Song Tử sẽ có tiến triển tốt vào tuần cuối của tháng, ắt hẳn bạn sẽ cần một chế độ nghỉ ngơi hợp lí hay một lời khuyên hay ho.

Cự Giải (22/6 – 22/7)

Công việc tháng này của Cự Giải có tiến triển hay không tất cả đều phụ thuộc vào khả năng, năng lực của Cự Giải. Nếu có thể nâng cao khả năng giao tiếp, chắc hẳn bạn sẽ có trong tay những công việc "béo bở". Tiền nong của bạn trong tháng này cũng khá suôn sẻ, mặc dù sẽ có một thời gian gặp trục trặc, nhưng đừng lo, vì gia đình hoặc người quen sẽ hỗ trợ hết mình.

Mâu thuẫn của Cự Giải trong gia đình có thể sẽ nhanh chóng được giải quyết. Tuy nhiên lại gặp rắc rối trong tình yêu, đôi khi chỉ là những cuộc cãi vã nhỏ nhưng nếu tình trạng xấu nhất sẽ có thể dẫn đến sự tan vỡ đáng tiếc đấy.

Tuy sức khỏe khá ổn trong những tuần đầu, tuy nhiên tuần cuối cùng của tháng sức khỏe lại có dấu hiệu "xuống dốc", vì vậy, việc nên làm đó là Cự Giải hãy điều chỉnh chế độ ăn uống cũng như rèn luyện.

Sư Tử (23/7 – 22/8)

Tài chính của Sư Tử tuy khá ổn nhưng lại không như mong đợi, đủ để cho bạn chi trả các khoản chi tiêu nhưng khoản dư ra còn khá ít để có thể tiêu xài cho những thứ không cần thiết. Vì thế, hãy sáng suốt trong việc tiêu tiền nhé. Hoặc là Sư Tử muốn tìm thêm công việc để tăng thu nhập, thì đây cũng chính là thời gian thích hợp để đi xin việc đấy. Nắm bắt cơ hội nhé.

Khả năng bạn sẽ hẹn hò với đồng nghiệp là rất cao. Một phần vì tính chất công việc và một phần vì bạn cảm thấy người đó hòa hợp trong tính cách. Đó sẽ là một chuyện tình suôn sẻ và nhanh chóng chuyển biến đấy.

Nguồn năng lượng tràn trề trong tháng này khiến cho Sư Tử luôn trong tư thế sẵn sàng. Những thay đổi tích cực về thói quen hằng ngày cũng phần nào thay đổi những tính cách xấu.

Xử Nữ (23/8 – 23/9)

Tiền nong "rủng rỉnh" báo hiệu cho Xử Nữ một tháng khá sung túc, số tiền dư dả cho phép bạn tiêu xài thoải mái với những thứ mình muốn mà không phải lo nghĩ nhiều. Công việc cũng vô cùng suôn sẻ và không vướng phải bất cứ rắc rối nào.

Có vẻ như đã lâu rồi bạn chưa tham gia vào những cuộc vui chơi, tụ tập bạn bè? Nếu đúng như vậy, mùa này chính là thời điểm thích hợp, một buổi ăn chơi thả cửa cùng bạn bè hay đơn giản hơn là một bữa ăn thịnh soạn cùng gia đình người thân cũng sẽ giúp bạn phần nào gắn kết được những mối quan hệ đấy.

Nếu như tháng trước bạn quá mệt mỏi vì bệnh hay căng thẳng vì công việc thì trong tháng này, sức khỏe sẽ được cải thiện rõ rệt. Lạc quan và quan tâm hơn về sức khỏe, đây là lời khuyên dành cho Xữ Nữ trong tháng này.

Thiên Bình (24/9 – 23/10)

Tiền nong của Thiên Bình khá dồi dào cho đến tận giữa tháng, khi tiền sắp vơi hết, vào thời điểm này, bạn có vẻ sẽ khá "túng thiếu", tuy nhiên đừng lo, bạn sẽ được hẫu thuận từ gia đình một khoản nhỏ. Thiên Bình có lẽ phải làm việc chăm chỉ để bù lại số tiền đã tiêu, do đó, một công việc ổn định sẽ có ích cho Thiên Bình trong lúc này.

Các mối quan hệ của bạn trong tháng khá hài hòa. Không xảy ra bất cứ xích mích, bất hòa hay rắc rối nào cả. Vì thế, hãy cố gắng để cho mối quan hệ này ngày càng tốt đẹp nhé.

Sức khỏe dồi dào cùng với phong thái đầy sức sống chính là điểm mạnh của Thiên Bình. Bên cạnh đó, bạn nên gạt bỏ nhưng suy nghĩ tiêu cực và những lo lắng không đáng có để tận hưởng cuộc sống nào.

Bọ Cạp (24/10 – 22/11)

Một tháng khá bận rộn đối với Bọ Cạp cùng các dự án, kế hoạch quan trọng. Dường như công việc chiếm hết mọi thời gian của Bọ Cạp, do đó, khả năng bị căng thẳng do áp lực là rất cao. Mặc dù công việc tháng này khá nhiều và gặp nhiều trắc trở, nhưng tiền thưởng cũng như tiền lương tháng của Bọ Cạp lại chẳng tăng khiến cho Bọ Cạp chật vật và chán nản. Đừng vội buồn rầu, vì biết đâu nó sẽ được cộng vào tháng sau thì sao.

Đối với những Bọ Cạp đang yêu, tháng 7 sẽ là một tháng khá lãng mạn, tình yêu của bạn sẽ ngày càng nồng nàn và sâu đậm, vì thế hãy cố gắng duy trì mối quan hệ này, cũng như luôn "hâm nóng" nó bằng cách riêng của mình, đây có thể sẽ là mối quan hệ đẹp nhất của bạn.

Bọ Cạp cần để tâm nhiều hơn đến sức khỏe của mình, đừng quá dồn sức vào công việc mà hãy thư giãn khi có thể để giảm bớt căng thẳng, mệt mỏi. Hãy thực hiện từ bây giờ trước khi quá muộn.

Nhân Mã (23/11 – 21/12)

May mắn, thành công cũng như cơ hội sẽ nhanh chóng ghé thăm Nhân Mã, vì thế hãy quan sát thật kĩ, đừng để vụt mất bất cứ thời cơ nào. Công việc cũng sẽ nhanh chóng tiến triển và thăng tiến mạnh mẽ trong khoảng cuối tháng, tuy nhiên về mặt tiền bạc, Nhân Mã nên thận trọng.

Những hành động nhẹ nhàng, lãng mạn, hoặc những tính cách đặc trưng, cuốn hút của Nhân Mã sẽ dẫn bạn đến một câu chuyện tình yêu "như mơ", không cần phải đợi lâu, bởi vì trong tháng này, thần tình yêu sẽ ghé thăm Nhân Mã.

Sức khỏe chuyển biến theo chiều xấu đi khiến bạn cảm thấy khá mệt mỏi, vì thế, hãy lắng tâm mình lại và dành thời gian để nghỉ ngơi hơn là làm việc cật lực.

Ma Kết (22/12 – 20/1)

Công việc của Ma Kết khá suôn sẻ và gặp nhiều thuận lợi, bạn có sự hậu thuẫn mạnh mẽ của gia đình và cấp trên cũng như sự tin tưởng của đồng đội. Tài chính cũng có triển vọng, vì thế không cần quá lo lắng, hãy yên tâm rằng tiền nong tháng này luôn đủ cho bạn chi tiêu.

Một tháng không mấy may mắn cho Ma Kết về các mối quan hệ, hầu như bạn gặp quá nhiều rắc rối mà không thể giải quyết? Đừng quá bận tâm, thay vì đi giải thích tùng cái một bạn hãy chứng tỏ là mình là người không có lỗi, rồi mọi chuyện sẽ hài hòa và yên ổn trở lại thôi.

Sức khỏe không có gì nghiêm trọng trong tháng này, nhưng cũng không phải là quá tốt. Vì thế, thỉnh thoảng nên đến các trung tâm y tế để kiểm tra sức khỏe. Đừng chủ quan.

Bảo Bình (21/1 – 19/2)

Bảo Bình có thể dễ dàng hoàn thành tốt những dự án nhỏ mà không gặp rắc rối gì. Tuy nhiên lại gặp khá nhiều khó khăn trước các dự án mang tính chất quy mô, quan trọng hơn. Tuy nhiên, đó vẫn chẳng phải là điều khiến Bảo Bình lo ngại. Tháng 7 đây cũng là một tháng may mắn về tiền bạc cho Bảo Bình, vì thế, đừng vội kêu ca vì bị "túng thiếu" vào khoảng đầu tháng nhé, thần tài sẽ nhanh chóng ghé thăm thôi.

Mối quan hệ của Bảo Bình đang trên đà xấu đi, bạn nên nhanh chóng xem lại mối quan hệ này và hãy cố gắng hồi phục nó. Tất cả phụ thuộc cả vào bản thân Bảo Bình đấy.

Yoga sẽ giúp bạn ổn định được tinh thần và giữ cho bạn một sức khỏe dồi dào. Đăng kí ngay một khóa học và bình ổn lại tâm trạng Bảo Bình nhé!

Song Ngư (20/2 – 20/3)

Nếu bạn đang có ý định thay đổi công việc, hay là một trải nghiệm công việc mới thì đây là tháng thích hợp để bạn thực hiện ý định đó. Nếu may mắn, bạn sẽ nhận được một công việc phù hợp với khả năng và đúng như nguyện vọng với mức thu nhập khá ổn. Sao không thử một lần nào!

Tháng 7 chính là tháng thích hợp để ăn chơi tiệc tùng cùng bạn bè và đồng nghiệp, tiếp xúc với nhiều người, mở rộng mối quan hệ của bản thân, mối quan hệ xã hội càng rộng thì công việc của bạn sẽ càng thuận lợi.

Mặc dù đây là tháng khó nhiễm bệnh nhưng Song Ngư cũng cần phải đề phòng, đôi khi cảm lạnh thường hay chỉ ho nhẹ thôi cũng đủ gây ra nhiều rắc rối đấy!