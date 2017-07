Khách hàng bức xúc với đĩa tôm tít nửa triệu đồng ở Cửa Lò

Sau khi một du khách phản ánh đĩa tôm tít có giá quá cao, lãnh đạo ngành du lịch Cửa Lò nhanh chóng vào cuộc, xác minh, giải thích sự 'hiểu nhầm' và yêu cầu nhà hàng liên hệ với d

Mùa du lịch 2017, tại một số điểm du lịch trong tỉnh đã manh nha xuất hiện hiện tượng nâng giá, “chặt chém” du khách. Vấn nạn này nếu không được sớm ngăn chặn sẽ làm xấu đi hình ảnh du lịch mà tỉnh nhà đã, đang dày công xây dựng.

Sáng ngày 18/6, trên facebook của ông Trần Thành - một người dân ở phường Hồng Sơn (TP. Vinh) có đăng nội dung thể hiện sự bức xúc đối với một nhà hàng có hành vi nâng giá khi tính tiền đĩa tôm tít rang me 500 ngàn đồng.

Chia sẻ của ông Thành nhanh chóng nhận được sự quan tâm, bình luận của rất nhiều người. Đa số ý kiến cho rằng, cần phải làm rõ, xử lý nghiêm, không nên để “con sâu làm rầu nồi canh”, xấu đi hình ảnh du lịch Nghệ An nói chung.

Sau gần 1 giờ chia sẻ, ông Trần Thành đã xóa trạng thái facebook này. Ông Thành tiết lộ: “Lãnh đạo phòng Văn hóa - Thông tin thị xã Cửa Lò có sự trao đổi trở lại trên facebook cũng như gọi điện thoại trực tiếp, cho biết sẽ tìm hiểu và xử lý sự việc nói trên”.

Còn ông Võ Văn Thọ - Trưởng phòng Văn hóa -Thông tin thị xã Cửa Lò cho hay: “Ngay sau khi biết thông tin, thị xã đã xuống làm việc cùng chủ nhà hàng. Theo chủ nhà hàng, khách hàng yêu cầu ăn tôm tít loại ngon - tôm tít trứng. Nhà hàng đã làm 1 đĩa 2 kg.

Chúng tôi nhận định đây là sự “hiểu nhầm” do nhà hàng chưa giải thích và ghi rõ giá/chủng loại/số lượng trong hóa đơn. Đối chiếu số lượng 2 kg tôm tít trứng, cùng với giá cả thị trường, thì số tiền cần thanh toán trên là phù hợp”.

Phóng viên trao đổi, xác minh thông tin lại cùng ông Trần Thành thì được ông này cho biết thêm, ông rất hoan nghênh tinh thần tiếp thu, cầu thị của cơ quan chức năng TX. Cửa Lò với mục tiêu để Cửa Lò luôn là điểm đến hấp dẫn, văn minh, lịch sự, không chặt chém.

Hải sản TX. Cửa Lò lâu nay có tiếng về chất lượng, giá cả hợp lý.

Kể từ năm 2006, thực hiện chủ trương “5 không”, nhận thức của nhân dân thị xã Cửa Lò nói chung và các hộ kinh doanh trên địa bàn nói riêng có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động du lịch. Hầu như ki-ốt, nhà hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống nhà hàng, dọc bãi biển đều tự giác, chủ động treo bảng niêm yết giá cả các loại thực phẩm, dịch vụ.

Bà Nguyễn Thị Bình Long - Phó phòng Tài chính Kế hoạch, UBND thị xã Cửa Lò cho biết: “Để ngăn chặn hiện tượng nâng giá, ép khách, thị xã đã triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND, yêu cầu các chủ ki ốt, nhà hàng ký cam kết không nâng ép giá, đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đồng thời phổ biến các đường dây nóng tiếp thu ý kiến du khách. Cửa Lò luôn “lấy giá cả làm thương hiệu”, đã và đang cố gắng làm hài lòng mọi du khách. Với sự việc xảy ra với ông Trần Thành, đây là lần đầu tiên, TX. Cửa Lò để xảy ra hiện tượng này. Chúng tôi sẽ tiếp tục kiểm tra, nhắc nhở và thực hiện chế tài xử phạt vi phạm cam kết”.

Từ đầu mùa du lịch 2017 đến nay, du lịch biển Nghệ An liên tục đón những tin vui về lượng khách đổ về. Thống kê trong 6 tháng đầu năm 2017, du khách đến với Nghệ An là khoảng trên 4,1 triệu lượt, tăng 54% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong đó, tổng lượng khách đến với Cửa Lò ước đạt 1.490.0000 lượt, đạt 82% so với kế hoạch. Trong đó khách lưu trú ước đạt 790.000 lượt đạt 80,8% so với kế hoạch. Doanh thu từ các hoạt động dịch vụ, du lịch ước đạt 1.220 tỷ đồng, đạt 75% so với kế hoạch năm.

Du khách đông, hải sản bán được, nhưng dường như cũng vì vậy mà có lúc, có nơi, ở một số chủ hộ kinh doanh đã bắt đầu manh nha tư tưởng “được mùa, tăng giá”, “làm một mùa, ăn cả năm”.

Anh Nguyễn Văn Nam ở huyện Nam Đàn, vẫn thường đi thăm thú tắm biển và thưởng thức hải sản ở các bãi biển Nghệ An chia sẻ: “Tôi đến ăn món dum nấu chuối ở biển Diễn Hải (Diễn Châu) trước thời điểm 30/4 - 1/5 thì có giá 100.000 đồng/tô, ăn sau thời điểm này thì có giá 200.000 đồng/tô.

Ăn cá thu sốt cà chua ở ki ốt bãi biển có giá 150.000 đồng/đĩa (1 miếng - khoảng 0,3kg) nhưng xuống Cửa Hội mua cá thu ở kho đông lạnh thì chỉ có giá 130.000 đồng/kg. Mình biết giá cả hải sản biến động theo ngày song không thể dao động lớn như vậy nên chưa thể hài lòng”.

Đoàn thanh tra liên ngành yêu cầu 1 nhà hàng ở Cửa Lò hủy bia quá hạn sử dụng.

Sự phiền lòng của du khách ở nhiều điểm du lịch biển không chỉ là giá cả một số mặt hàng mà còn là dịch vụ gửi xe, hàng rong và vệ sinh môi trường. Ông Trương Hải Linh - Giám đốc Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Nghệ An nêu quan điểm: Đây là 1 vấn nạn du lịch cần giải quyết ngay từ lúc manh nha, không thể "mất bò mới lo làm chuồng". Bên cạnh đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, cần tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm”.

Cũng theo ông Linh, chúng ta cần khuyến khích người dân đưa những hình ảnh phê phán các hành động xấu đối với du khách lên mạng xã hội, lên công luận. Điều này sẽ tạo hiệu ứng, hiệu lực mạnh để cảnh báo các đối tượng, các cơ sở, địa điểm chèn ép, có thái độ không tốt với du khách.

Thậm chí, nên chăng cần có hình thức nêu đích danh tên nhà hàng, khách sạn có hiện tượng nâng giá, chặt chém khách để tăng tính răn đe, giảm tái phạm.

Thông tin đường dây nóng tiếp nhận, giải quyết những phản ảnh của người dân và du khách khi đến du lịch ở đô thị biển Cửa Lò: Công an thị xã (02383).959.113; Đội thanh tra đô thị (02383).959.112; Trung tâm cứu hộ (02383).959.114; Đài truyền thanh bãi biển (02383).959.111; Trung tâm y tế Cửa Lò (02383) 952.484 ; Tổ tư vấn, hỗ trợ du khách (02383) 956. 557. Ngoài ra, số điện thoại lãnh đạo UBND thị xã cũng được công khai trên đường dây nóng - trang web du lịch thị xã.

(Theo Báo Nghệ An)