Làm sao để biết nếu từng có người chết trong phòng khách sạn?

Khách sạn sẽ cần rất nhiều thời gian và công sức để che giấu sự thật rằng có người nào đó từng tự tử trong tòa nhà của họ.

Khách sạn ít khi muốn nhắc đến những vụ tự tử xảy ra trong tòa nhà của họ. Chuyện có người nhận phòng khách sạn với ý định ra đi mãi mãi hoàn toàn không hiếm.

Sau khi những thi thể được đưa đi, khách sạn sẽ cần rất nhiều thời gian để che giấu sự thật rằng có vị khách nào đó từng chết ngay trên tấm thảm, giường ngủ, ban công, toilet hoặc tủ lạnh trong một căn phòng.

Sau những vụ tai nạn, khách sạn không có cách nào khác ngoài tiếp tục việc kinh doanh. Ảnh: Telegraph.

Matt Meltzer, phóng viên Thrillist, phỏng vấn Chris Vegors, người đứng đầu công ty chuyên cung cấp dịch vụ dọn hiện trường vụ án Crime Scene Cleaners Northwest tại Seattle, Mỹ.

Tại sao có nhiều người chết trong khách sạn đến vậy?

"Nhiều người không muốn gây ảnh hưởng cho chính căn nhà của mình khi tự tử, vì thế họ tìm đến khách sạn. Họ cũng không muốn người thân tìm thấy mình vào những giây phút cuối đời. Điều đó xảy ra nhiều hơn bạn tưởng", Chris tiết lộ.

Theo nghiên cứu của Thư viện Y khoa Quốc gia Mỹ, tỷ lệ tự tử trong khách sạn/ nhà nghỉ ở Seatle đầu những năm 2000 cao gấp 20 lần tỷ lệ tự tử tại nhà và các địa điểm khác. Con số này là 16 lần với nghiên cứu tại quận Clark và Las Vegas, bang Nevada.

Điều gì xảy ra sau khi có người tự tử trong phòng khách sạn?

Sau khi cảnh sát kết thúc điều tra hiện trường, nhân viên dọn dẹp sẽ đến đánh giá thiệt hại. Thường họ vứt toàn bộ những đồ đạc có bề mặt thấm hút từ ga trải giường, chăn, nệm, bàn gỗ, chụp đèn... Vì vậy du khách không cần quá lo lắng rằng mình sẽ phải ngủ trên giường của một người từng chết tại đó.

Đội dọn hiện trường vụ án đang làm việc. Ảnh: Restoration & Remediation.

Hầu hết thiết bị điện tử cũng sẽ bị bỏ đi, dù chỉ lượng nhỏ máu hoặc các chất lỏng khác tồn dư sau vụ án có thể thâm nhập vào các khe nứt, làm hỏng vi mạch.

Chris cho hay: "Bạn không thể bật các thiết bị điện tử và để chúng nóng lên, khiến những thứ tồn đọng bốc mùi. Khách sạn cũng có kho nội thất, điện tử để thay thế cho các phòng".

Những lớp sơn lót, ván lát sàn, thảm cố định, tranh ảnh treo tường cũng biến mất cùng vụ án. Nội thất phòng tắm sẽ ít bị thay thế nhất, do chủ yếu làm bằng kim loại, sành sứ... Người ta sẽ sử dụng chất tẩy rửa chuyên dụng được dùng trong các lò mổ để khử trùng phòng tắm.

Sau khi xử lý nội thất, các nhân viên sẽ phải dùng giấy ráp hoặc trát vữa để các bức tường trở lại như cũ, nếu có vỏ đạn hoặc mảnh vỡ găm trúng. Họ cũng thay giấy dán tường và sơn lại phòng.

"Mọi thứ trông sẽ như mới. Nếu khách sạn xử lý cẩn thận, bạn sẽ không bao giờ biết căn phòng của mình từng có ai chết ở đó hay chưa. Không phải ai cũng có đủ trình độ để làm những việc như vậy", Chris nhận định. Và nếu đội dọn hiện trường không đủ chuyên nghiệp, bạn sẽ dễ dàng phát hiện ra các dấu vết còn sót lại.

Video bên dưới sẽ miêu tả ngắn gọn về một ngày làm việc của những người dọn hiện trường vụ án. Video: Very Worst In the World.

Độc giả cân nhắc trước khi xem.

Dấu hiệu nào cho biết có vụ tự tử từng xảy ra trong căn phòng bạn đang thuê?

Bề mặt tường lồi lõm bất thường. Bạn sẽ nhận thấy tường phòng không mịn, có những phần giấy ráp hoặc lỗ hổng được trát không kỹ. Mặc dù có rất nhiều lý do gây ra khiếm khuyết trên tường, từ lắp đặt nội thất, trẻ nhỏ quậy phá, bảo trì... nhưng luôn có quy luật cho chúng. Chris tiết lộ: "Nếu vết lõm được trát có diện tích bề mặt nhỏ hơn 0,25 m2, chắc chắn đó là dấu của một viên đạn".

Phòng chỉ được nâng cấp một phần. Nếu bạn thấy nửa phòng có phần giấy tường hoặc lớp sơn mới hơn, trong khi nửa còn lại có màu sắc mờ và cũ, rất có thể từng có biến cố xảy ra tại đây. Tuy nhiên, Chris lưu ý rằng điều này không chỉ áp dụng với tường, hãy để ý tới những chi tiết khác: "Nếu giường và tủ đầu giường hoàn toàn mới, nhưng phần bếp cùng nhà tắm có phần cũ kỹ, đội dọn hiện trường đã không thay toàn bộ nội thất của phòng", Chris nói.

Điều hòa có mùi khó chịu. Chris cho rằng điều hòa là thứ đội dọn dẹp thường xuyên bị bỏ sót nhất, trong khi đây lại là nơi lưu giữ nhiều dấu vết của những thi thể. Máu và những thứ khác có thể lọt vào lỗ thông hơi hay dây điện, khiến không khí do điều hòa thổi ra có mùi như thịt đang phân hủy.

Phần lớn trường hợp khách sẽ nhầm lẫn mùi khó chịu bốc lên từ thùng rác hay ống thoát nước, tuy nhiên họ không biết rằng rất ít thứ có thể gây mùi hôi thối cho điều hòa. Ảnh: Pinterest.

Ruồi đậu trên bóng đèn. Theo đúng quy trình, Chris cùng đồng nghiệp sẽ phải tháo hết đèn trong phòng để vệ sinh. Nhiều người tự tử có thể không được ai phát hiện ra trong vài ngày, đặc biệt là những khách sạn cho đặt phòng dài hạn. Khi đó, ruồi nhặng sẽ bắt đầu mò vào phòng và có thể kẹt trong đó cùng chất thải của chúng. Điều này hiếm khi xảy ra với những khách sạn hạng sang, nhưng nếu thấy ruồi chết, đèn dính bẩn thì hãy bạn cẩn trọng.

Trần nhà khác so với những phần khác. Trong nhiều trường hợp, những nạn nhân có thể gây hư hại cả phần trên của căn phòng, dấu vết sẽ dễ dàng được xóa bỏ nếu trần xây bằng gạch. Tuy nhiên, nếu bạn thấy trần nham nhở hoặc có vẻ kỳ quặc, rất có thể hiện trường vụ án từng rất kinh khủng.