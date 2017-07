20 đôi giày thể thao thời trang đáng mua nhất năm 2017

Cùng điểm qua 20 mẫu giày thể thao thời trang đang làm các tín đồ mê đắm trong những tháng vừa qua của năm 2017.

1. Balenciaga Speed Trainer

Demna Gvasalia – Giám đốc sáng tạo của Balenciaga đã cho ra mắt một sản phẩm giày mang tên Balenciaga Speed Trainer. Thiết kế này bao gồm: vớ đan, bộ giảm shock, nặng khoảng 240g ngoài ra biểu tượng Balenciaga được in nổi trên đế giày. Điểm cộng của Balenciaga Speed Trainer chính là phong cách mạnh mẽ.

2. Valentino Camu Stars Rockrunner

Những chiếc giày thể thao của Valentino đã trở nên phổ biến hơn trong thời trang đường phố bởi mẫu mã thanh lịch. Valentino Camu Stars Rockrunner sẽ là một điểm nhấn cho bộ trang phục đường phố của các tín đồ thời trang đặc biệt là niềm đam mê giày sneaker.

3. Gucci ACE Low-top Floral

Kể từ khi được bổ nhiệm làm giám đốc sáng tạo tại Gucci, Alessandro Michele đã mang một cách tiếp cận mới mẻ trong giới thời trang. Ông đã cho ra mắt dòng giày thể thao Gucci ACE Low-top và Gucci ACE Low-top Floral là một trong những thương hiệu giày được phái nữ vô cùng yêu thích.

Nhưng chiếc giày màu trắng được thêu những bông hoa được thiết kế trải dài trên thân giày và kết thúc bằng một đường bo tròn tại mặt sau giày đã khiến phái đẹp mê đắm và chưa có dấu hiệu giảm nhiệt trong năm nay.

4. Adidas Yeezy Boost 350 V2

Adidas Yeezy Boost 350 v2 từng một thời gian gây náo loạn trong giới thời trang thì nay Adidas quyết định cho ra thêm một dòng Adidas Yeezy Boost 350 v2 “Zebra”.

Chắc chắc phiên bản này cũng sẽ gây nên cơn sốt trong giới yêu mến thời trang một lần nữa giống như người anh em của nó đã từng làm được.

5. Reebok x Vetements Instapump Fury

Trong năm nay, bạn đã từng nghe câu: “Drawing on your sneakers is a thing for 2017” (Hãy vẽ lên đôi giày thể thao của bạn). Và sự ra đời của Reebok x Vetements Instapump Fury hoàn toàn có thể đáp ứng được câu nói trên. Không một ai có thể rời mắt khỏi những dòng chữ graffiti nhiều màu sắc vui nhộn cùng với kiểu dáng hết sức mạnh mẽ của đôi sneaker này.

6. White Mountaineering X adidas NMD TRAIL

Adidas NMD là một trong những đôi giày thể thao đa năng nhất vào năm 2016 và chắc chắn Adidas sẽ giữ lấy phong độ đó vào năm 2017. Adidas kết hợp với nhãn hiệu thời trang hàng đầu – White Mountaineering cho một phiên bản giày phù hợp cho các hoạt động thể thao ngoài trời như leo núi.

Phiên bản kết hợp giữa hai ông lớn này có một điểm đặc biệt hơn dòng NMD thông thường là nó có một lớp bảo vệ, nhằm chắc chắn những người sử dụng nó sẽ an toàn hơn khi họ tham gia các hoạt động thể thao ngoài trời.

7. Saint Laurent SL/06

Mặc dù nhà thiết kế nổi tiếng Hedi Slimane đã rời khỏi nhãn năm ngoái, nhưng những thiết kế của ông ấy vẫn còn tồn tại ở Saint Laurent Paris, dưới sự quản lý của Anthony Vaccarello. Những chiếc giày được làm từ vải và da cùng với xu hướng “written-on” của năm 2017, dòng chữ màu đen mang tên của thuơng hiệu “Saint Laurent” xuất hiện nội bật trên nền giày trắng. Saint Laurent SL/06 là một đôi giày với kiểu dáng đơn giản nhưng vẫn mang những xu hướng đang thịnh hành trong năm 2017.

8. adidas NMD R1

Thời gian qua, mẫu sneaker NMD của adidas đã “làm mưa làm gió” khắp nơi và trở thành một trong những đôi giày khẳng định sự sành điệu, chịu chơi của các bạn trẻ. Điểm cộng của adidas NMD R1 có rất nhiều màu sắc để các tín đồ của mình tha hồ lựa chọn màu sắc phù hợp. adidas NMD R1 sẽ làm bạn hài lòng, cho dù bạn yêu thích sự mạnh mẽ với sắc xanh đen hay nữ tính với màu trắng, hồng…

9. Lanvin Vulcanized Canvas

Lanvin Vulcanized Canvas ra đởi cũng bởi vì cơn sốt “written on” đang làm mưa làm gió trong giới thời trang năm 2017. Những dòng chữ grafitti màu đen tuy chỉ xuất hiện ở đế giày nhưng là một điểm nhấn vô cùng nổi bật cho những đôi giày sneaker. Phiên bản màu đen mạnh mẽ, cá tính và phiên bản trắng lại đơn giản và nhẹ nhàng sẽ làm cho các tín đồ thời trang mê đắm.

10. NikeLab Air Force 1 High

Samuel Ross – người sáng lập A-COLD-WALL đã miêu tả NikeLab Air Force 1 là sự kết hợp một cách hài hoà giữa trắng và xám, không quên logo của Nike và dòng chữ A-C-W trên thân giày. Samuel Ross khẳng định rằng mình đã làm hết mình và thực sự nghiêm túc để tạo ra siêu phẩm Air Force 1 High này.

Và với sự làm việc nghiêm túc để cho ra một sản phẩm hoàn hảo như NikeLab Air Force 1 High này thì người hâm mộ sneaker thời trang nói chung và các tín đồ của 2 thương hiệu thời trang này nói riêng không thể bỏ qua đôi sneaker này.

Thương hiệu A-COLD-WALL được viết tắt các chữ các đầu tiên xuất hiện một cách tinh tế trên thân giày nhằm đánh dấu sự kết hợp của hai ông lớn của ngành thời trang.

11. Common Projects Blush Achilles Low

Common Projects Blush Achilles Low được đánh giá như là một trong những đôi giày tiên phong của plimsoll cao cấp bởi kiểu dáng đơn giản nhưng không bao giờ bị lỗi thời kế hợp cùng gam màu pastel – một xu hướng mới trong giới thời trang 2017. Điểm cộng Common Projects Blush Achilles Low là ở kiểu dáng đơn giản nhưng bẫn có thể kết hợp với nhiều loại trang phục khác nhau.

12. Vans Sk8-Hi

Vans Sk8-Hi với kiểu dáng cổ điển vẫn được giới yêu mến thời trang ưu ái đến tận 2017. Ông lớn Vans cũng rất biết cách chiều lòng người hâm mộ của mình khi tiếp tục cho ra một dòng Vans vào mùa hè năm nay.

Sk8-Hi quay trở lại vào mùa hè năm nay với phiên bản camo với ba màu: đen, kaki, xanh ô liu.

13. Maison Margiela Coated Knit

Bạn có nhớ chiếc đế giày huyền thoại của dòng Nike Free Flyknit, Maison Margiela Coated Knit chính là phiên bản cao cấp của Nike Free Flyknit 4.0 từ Maison Margiela. Vân là những chiếc đế giày của dòng Nike Free Flyknit, nhưng Maison Margiela Coated Knit có những chiếc đế giày cá tính hơn bởi hoạ tiết tạo cảm giác bạn vừa nhúng đôi sneaker của mình vào những thùng sơn và chờ chúng khô. Những vệt sơn đó bám chặt trên đế giày của bạn, khiến cho đôi giày của bạn trở nên độc đáo hơn.

14. adidas Ultra Boost 3.0 “Triple Black”

Mùa hè năm nay sẽ nóng hơn bao giờ hết đối với các tín đồ của dòng adidas UltraBOOST bởi vì adidas Ultra Boost 3.0 “Triple Black” sẽ chính thức lên kệ vào ngày 28 tháng 6 năm 2017. Chắc chắn rằng các tín đồ của hãng giày thể thao adidas không thể bỏ qua được siêu phẩm này. Được bao phủ bởi lớp sơn màu đen cốt lõi cho lớp trên cùng với lớp lót phù hợp và bộ đếm gót chân, toàn bộ diện mạo được hoàn thiện với đế giày có dòng chữ “Boost” và đế cao su.

15. Reebok x Local Heroes NPC

Điểm nhấn của bộ sưu tập là chất liệu da thật, gam màu hồng và tím trong bảng màu pastel và được gắn lông cùng móc khóa. Sự ra đời của bộ sưu tập sneaker với gam màu pastel như một luồng gió mới, mang sneaker đến gần hơn với đối tượng là phái đẹp nữ tính, thích sự điệu đà nhưng vẫn khỏe khoắn.

16. OFFICE x Converse's 2017 – Chuck Taylor All Star Spring Blossom

Đầu tháng 3, hãng giày Converse ra mắt bộ sưu tập Chuck Taylor All Star Spring Blossom hợp tác với hãng OFFICE của Anh. Những đôi giày cũng được lấy từ mẫu All Star Low quen thuộc của Converse nhưng được “nhuộm” 6 tông màu pastel gồm hồng, xám, xanh, kem…

17. Nike Air Huarache “Aloha” (PINK)

Họa tiết hoa lá màu mè chưa bao giờ lỗi mốt trong giới thời trang khi hàng loạt các thiết kế giày sneaker đang hướng đến họa tiết retro. Và Nike Air Huarache “Aloha” này cũng không phải là một ngoại lệ. Với hoạ tiết hoa lá màu mè nhưng không hề tạo cảm giác phản cảm khi kết hợp cùng với màu hồng chủ đạo, Nike Air Huarache “Aloha” có thể làm các cô gái hài lòng.

18. Nike Classic Cortez Leather Pearl Pink

Nike Cortez chưa phải là một cái tên quen thuộc với giới trẻ Việt Nam nhưng đây được xem như một trong những tượng đài sneaker thuộc hàng classic của Nike, bên cạnh cái tên nổi tiếng Air Force 1. Đây được xem như là sự kết hợp hoàn hảo của một đôi sneaker cá tính và giày ballet mềm mại.

19. Kith x ACE 16+ PureControl Ultra Boost “Kith Flamingos”

Các ông lớn luôn cập nhật xu hướng thời trang của các tín đồ và cho ra liên tục những đôi sneaker với gam màu pastel đáng yêu như thế này thì chắc chắn không một cô gái nào có thể ngưỡng lại được. Kith x ACE 16+ PureControl Ultra Boost “Kith Flamingos” ra đời là để hạ gục trái tim của các nữ tín đồ thời trang!

20. Jordan Spizike Cement

Jordan Spizike Cement được phát hành vào năm 2007 và phiên bản lần này ra đời như một món quà kỷ niệm 10 năm thành lập mà nhà Jordan dành cho người hâm mộ. Siêu phẩm lần này có hai phiên bản là màu trắng và màu đen vừa mới được chính thức lên kệ vào ngày 20/6 vừa qua chắc chắn sẽ gây được một tiếng vang lớn trong giới giày sneaker thời trang.

Theo Hạnh Uyên/