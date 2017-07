Webgame Đại Kiếm Vương hãy dừng việc làm tim game thủ loạn nhịp!

Sau những tính năng mới ra mắt vào giữa tháng 6 vừa qua thì hôm nay webgame Đại Kiếm Vương lại tiếp tục làm tim game thủ loạn nhịp với bản cập nhật mới nhất mang tên Tình Nghĩa Giang Hồ.

Bản cập nhật Tình Nghĩa Giang Hồ với 3 tính năng chính được giới thiệu đến game thủ Đại Kiếm Vương đó là Đại Chiến 4vs4 Liên Server, Đảo Kho Báu và Trang Bị Đỏ Bậc 2.

Chắc hẳn các game thủ đã không còn xa lạ với hoạt động Liên Server 1vs1 được diễn ra hàng ngày trong webgame Đại Kiếm Vương. Hoạt động này được mở vào các ngày 2, 4, 5, 7, CN lúc 21h00 – 21h30, người chơi tham gia chiến đấu để nhận Uy Danh về cho mình, Uy Danh có thể dùng để đổi vật phẩm trong Cửa Hàng và để quy đổi ra điểm tương ứng. Thứ hạng và cấp bậc của người chơi trên toàn thế giới webgame Đại Kiếm Vương sẽ được sắp xếp căn cứ vào số điểm này.

Dường như thi đấu 1vs1 vẫn còn quá hạn hẹp và chật chội với game thủ webgame Đại Kiếm Vương, do đó chiến trường Liên Server 4vs4 đã được ra mắt để game thủ có thêm lựa chọn để thử tài PK. Do bản chất thi đấu 4vs4 nên người chơi sẽ cần phải thiết lập tổ đội trước khi tham gia hoạt động, tổ đội có thể do người chơi tự lựa chọn hoặc hệ thống sẽ ghép ngẫu nhiên.

Trước khi vào thi đấu người chơi được quyền chọn cho mình 1 trong 3 kỹ năng hỗ trợ do hệ thống đề xuất là Sát Thương Bạo, Miễn Sát Thương, Hồi Sinh Lực. Khi vào chiến trường người chơi có thể tùy chọn đổi kỹ năng hỗ trợ nhưng vẫn sẽ không biết được kỹ năng của phe đối phương là gì. Mỗi tuần sẽ tổng kết điểm và đưa ra thứ hạng cho từng đội, các đội mạnh sẽ được vinh danh và nhận được phần thưởng xứng đáng.

Một hoạt động khác có tính giải trí thư giãn khá cáo đó chính là Đảo Khó Báu. Giao diện của hoạt động này sẽ làm người chơi liên tưởng ngay đến trò chơi Cờ Tỷ Phú lừng danh. Quy tắc chơi cũng khá tương đồng, người chơi sẽ đổ xí ngầu và di chuyển tới các ô phía trước tương ứng số nút vừa đổ. Qua mỗi bước đi người chơi có thể ngẫu nhiên nhận 1 mảnh trang bị Đỏ, Vé Thám Bảo, Đá Cường Hóa… Mỗi ngày người chơi sẽ có 2 lượt đổ xí ngầu miễn phí, sau đó có thể dùng Vàng hoặc Vé Thám Bảo để đổi thêm lượt và thử vận may.

Với việc cập nhật thường xuyên những tính năng mới này, người chơi webgame Đại Kiếm Vương chắc hẳn không thể nào cảm thấy nhàm chán và bản thân nhân vật luôn được khám phá những cái mới mỗi ngày. Hãy tự mình trải nghiệm và chung tay xây dựng thế giới webgame Đại Kiếm Vương ngày càng lớn mạnh.

