Nhóm thợ xuyên rừng sâu săn lùng nấm lim xanh

Đầu tháng 10/2010, Sở Y tế Quảng Nam có văn đề nghị Viện dược liệu (Bộ Y tế) kiểm tra chất lượng và tác dụng sinh của nấm lim xanh Quảng Nam. Sau 3 tháng, ông Nguyễn Minh Khởi (Viện trưởng Viện Dược liệu) có phúc đáp. Theo văn bản này, loại nấm do Quảng Nam chuyển ra để kiểm nghiệm được xác định là nấm linh chi tự nhiên, có tên khoa học Ganoderma lucidum (Leyss. Ex Fr.) Karst., thuộc họ nấm lim (Ganodermataceae). Viện Dược liệu khuyến cáo người dân dùng nấm linh chi theo hướng dẫn đã có trong các tài liệu chính thống về dược liệu như cuốn “Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam” (GS-TS Đỗ Tất Lợi); “Cây thuốc và động vật làm thuốc ở Việt Nam” (Viện Dược liệu). Viện Dược liệu cho rằng, các tác dụng chữa bệnh khác do người dân đồn thổi cần phải có các nghiên cứu khoa học chứng minh mới có thể kết luận được.