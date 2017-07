Dự báo thời tiết 1/7: Hết mưa, Hà Nội mát mẻ cả tuần tới

Từ trưa nay, mưa giảm hẳn tại miền Bắc, dù vậy trời không tăng nhiệt mà vẫn sẽ dịu mát suốt cả tuần tới.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao nên suốt 5 ngày qua, ở các tỉnh Bắc Bộ đã có mưa, mưa vừa, vùng núi và trung du có mưa to đến rất to và rải rác có dông.

Tổng lượng mưa từ 1h ngày 26/06 đến 13h ngày 30/06 ở vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 100-180mm, một số nơi có tổng lượng mưa lớn hơn 200mm như Tam Đường (Lai Châu) 289mm, Thổ Bình (Tuyên Quang) 249mm, cá biệt tại Bắc Quang (Hà Giang) lên tới 519mm.

Thời tiết Hà Nội mát mẻ suốt cả tuần tới

Sáng nay, mây đã mỏng hẳn, mưa vừa, mưa to chỉ còn xuất hiện ở một số tỉnh vùng núi như Điện Biên, Lai Châu, Cao Bằng, Lạng Sơn và Quảng Ninh.

Từ trưa nay, mưa sẽ giảm hẳn. Tuy nhiên người dân các tỉnh nói trên vẫn cần đặc biệt đề phòng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất, do mưa lâu ngày khiến đất sũng nước, dễ trôi sạt.

Tại khu vực Hà Nội, hôm nay chỉ có mưa rải rác với lượng nhỏ, chủ yếu vào chiều tối, ngày nắng nhẹ. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 30-33 độ C.

Theo dự báo, trong suốt 7 ngày tới, thời tiết Hà Nội vẫn sẽ duy trì ở mức dễ chịu 30-32. Từ ngày 5/7, Hà Nội và nhiều khu vực miền Bắc có thể có mưa trở lại.

Vào đến miền Trung, khắp từ Thanh Hoá - Bình Thuận phổ biến ngày nắng nóng nhẹ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ cao nhất ở mức 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ.

Tây Nguyên và Nam Bộ do ảnh hưởng có gió Tây Nam, dự báo sẽ có mưa rào và dông vào chiều tối. Ban ngày trời nắng đan xen, cao nhất tại Nam Bộ phổ biến 31-34 độ C, khu vực Tây Nguyên thấp hơn từ 1-2 độ C.

M.Anh