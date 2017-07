Không mua được đồ Zara, bạn cứ tới 5 hãng này là mua được đồ đẹp mà rẻ

Ngoài các mặt hàng đa dạng giống Zara, quần áo hay phụ kiện của những thương hiệu này cũng có giá thành tương đối rẻ và cạnh tranh nữa!

Zara được biết đến như ông hoàng của đế chế thời trang nhanh (fast fashion). Chẳng thế mà mỗi khi hãng ra mắt dòng sản phẩm mới hay khi thông báo có đợt sale, mọi thứ đều chỉ biến mất trong một khuông nhạc. Tuy nhiên, bạn cũng đừng vì thế mà buồn bởi ngoài đại diện đến từ Tây Ban Nha, chúng ta vẫn còn nhiều thương hiệu bình dân khác cũng bán đồ vừa đẹp, vừa rẻ, chẳng kém gì Zara đâu.

1. Mango

Mango gần như là một trong số những đối thủ đáng gờm nhất của Zara, sau H&M. Với nhóm khách hàng chủ yếu là những người trẻ năng động nên đa phần các sản phẩm của Mango đều tương đối bắt mắt, dễ ứng dụng nhưng vẫn đảm bảo tính trendy. Bên cạnh những item cao cấp hẳn như áo khoác da, áo dạ, trendcoat thì Mango cũng có dòng sản phẩm basic như áo phông, quần vải với giá cực kỳ phải chăng, nếu không muốn nói là rất rẻ. Đặc biệt hơn cả, các store của Mango hiện đang có mặt ở rất nhiều thành phố nên bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng của họ để mua sắm bất cứ lúc nào.

2. Uniqlo

Nếu Tây Ban Nha có Zara thì Nhật Bản có Uniqlo, đó là điều mà bất kỳ tín đồ thời trang nào cũng phải công nhận. Mang đậm phong cách thời trang của xứ sở hoa anh đào, các mặt hàng quần áo, phụ kiện của hãng đều có thiết kế cực kỳ tối giản, tiện lợi mà vẫn không hề lỗi mốt. Đến với cửa hàng của Uniqlo, bạn sẽ dễ dàng mua được nhiều món đồ minimalism như áo phông, quần culottes, váy liền với giá vô cùng hợp lý.

3. Oasis

Oasis là đứa con tinh thần của hai nhà thiết kế danh tiếng Micheal và Maurice Bennett. Đi theo phong cách trẻ trung và nữ tính nên không khó để hiểu vì sao Oasis được phái đẹp trong độ tuổi từ 18 - 35 đặc biệt yêu thích. Luôn chú trọng vào yếu tố thanh lịch, nổi bật, đại diện nước Anh thường ra mắt nhiều mẫu váy áo có màu sắc rực rỡ, hoa văn nổi bật hay có nhiều chi tiết in sắc nét.

4. Berhka

Cũng đến từ tập đoàn Inditex, công ty mẹ của Zara, chúng ta còn có Bershka, một thương hiệu bình dân được nhiều bạn trẻ ưa chuộng. Nói một cách ví von, Bershka giống như "đứa em" của Zara vậy. Dạo một vòng quanh website của hãng, bạn sẽ thấy hầu hết các thiết kế có phần trẻ, năng động và rẻ hơn hẳn Zara. Nếu muốn thử thay đổi phong cách, làm mới bản thân bằng những món đồ "xì tin", bạn có thể tham khảo thương hiệu này.

5. New Look

Nếu là fan trung thành của hàng hiệu bình dân, chắc bạn chẳng còn lạ gì New Look, đại diện sáng giá đến từ nước Anh. New Look được thành lập bởi Tom Singh vào năm 1969. Nhờ luôn cập nhật xu hướng, nâng cấp chất lượng sản phẩm nên hãng đã có sự phát triển vượt bậc trong suốt 48 năm qua. Tính tới thời điểm hiện tại, New Look đã có tới 1,000 cửa hàng trên khắp thế giới.