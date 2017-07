Wimbledon 2017: Chờ chung kết trong mơ Federer vs Nadal

Theo kết quả bốc thăm Wimbledon 2017 vừa diễn ra, nếu mọi chuyện thuận lợi, Rafa Nadal vs Roger Federer sẽ tái ngộ nhau trong trận chung kết.

Nadal đang hồi sinh mạnh mẽ, và bước vào Wimbledon 2017 với cú hích là chiến thắng ở giải Pháp mở rộng cách nay không lâu - danh hiệu Grand Slam đầu tiên của anh sau 3 năm.

Người hâm mộ háo hức chờ chung kết Federer vs Nadal ở Wimbledon 2017

Đó cũng là danh hiệu Grand Slam thứ 15 trong sự nghiệp của tay vợt người Tây Ban Nha.

Mục tiêu của Nadal là Wimbledon đầu tiên sân 7 năm, để tiến gần kỷ lục 18 danh hiệu Grand Slam của Federer.

Tuy nhiên, điều đó chắc chắn không dễ dàng. Để tiến đến chung kết, Nadal phải vượt qua Cilic ở tứ kết, và nhiều khả năng đối đầu Andy Murray tại bán kết.

Trong khi đó, Raonic hứa hẹn sẽ là đối thủ mà Federer phải gặp ở tứ kết, trong khi bán kết là Djokovic - tay vợt đang khao khát tìm lại mình sau thời gian khủng hoảng kéo dài.

Năm 2017 của Federer mở ra bằng việc anh giành Australian Open, thiết lập kỷ lục 18 danh hiệu Grand Slam. Trong trận chung kết, Tàu tốc hành đánh bại chính Nadal sau 5 set căng thẳng.

Federer đã không tham dự Pháp mở rộng, và đó là giải đấu mà Nadal chiến thắng áp đảo.

Mặc dù Murray và Djokovic đang quyết tìm lại vinh quang, giới chuyên môn vẫn đánh giá cao khả năng trận chung kết Wimbledon 2017 là cuộc đấu Federer vs Nadal.

Khả năng các cặp đấu tứ kết đơn nam Wimbledon 2017:

Murray vs Wawrinka

Nadal vs Cilic

Raonic vs Federer

Thiem vs Djokovic

Khả năng các cặp tứ kết đơn nữ Wimbledon 2017:

Kerber vs Kuznetsova

Ka Pliskova vs Wozniacki

Cibulkova vs Svitolina

Konta vs Halep

KN