10 bản nhạc game hay nhất năm 2017 - Bạn đã nghe chưa ?

Như thường lệ, khi một tựa game xuất hiện, những gì người chơi quan tâm để đánh giá nó có phải là siêu phẩm hay không bao gồm: đồ họa, cốt truyện, lối chơi, và… âm nhạc. Thực sự, âm nhạc là một “gia vị” vô cùng quan trọng để góp phần cho trải nghiệm gamer trở nên hoàn hảo. Cũng giống như những bộ phim kinh điển, nhạc game là một yếu tố “chỉ mặt đặt tên” cho những tựa game xuất sắc, thậm chí hiện nay đó là một động lực để người chơi quyết định mở hầu bao chi cho các tựa game trên kệ.

Chỉ tính riêng trong năm 2017 này, hàng loạt game “bom tấn” được ra mắt và nhận được phản hồi rất tích cực từ các người chơi. Sau đây là danh sách 10 bản nhạc được cộng đồng game thủ bình chọn đã làm họ “phát cuồng” nhất:

*Lưu ý: danh sách chỉ mang tính liệt kê, không phải xếp hạng từ cao xuống thấp.

1. Kainé Salvation Orchestral – NieR: Automata

Không còn nghi ngờ gì nữa, Nier: Automata là cái tên hot nhất trong năm 2017 này sau khi được đổ bộ lên nền tảng PC thông qua Steam. Ngoài việc ngắm nhìn nhân vật 2B đẹp hút hồn và tận hưởng cốt truyện tuyệt vời, người chơi còn được đắm mình vào những bản OST không chê vào đâu được của tựa game này.

Nghe tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=AZ1JRe4sijI

2. Where The Wind Sleeps – Blade & Soul OST

Chỉ mới phát hành cách đây không lâu nhưng “đứa con cưng” Blade and Soul của Garena đã nhận được sự đón nhận đông đảo của giới game thủ toàn cầu. Một trong những lý do của sự lan tỏa đó chính là bản nhạc nền da diết Where the Wind Sleeps. Ca khúc này đã được phát hành dưới dạng đĩa CD từ năm 2013 và nhanh chóng nằm trong top những ca khúc nhạc game được yêu quý và cover nhiều nhất tại Hàn, Nhật, Anh, Trung Quốc và cả Thái Lan,.. Với cốt truyện tiên hiệp lôi cuốn, hệ thống nhân vật đa dạng, lại được đắm chìm trong giai điệu da diết của Where The Wind Sleeps, Blade and Soul sẽ là một trải nghiệm không tồi cho bất kỳ gamer nào.

Nghe tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=3qooOEOs7YU

3. Rivers in the Desert – Persona 5

Mặc dù không được phát hành cho PC, nhưng những tín đồ của dòng game JRPG không thể không biết tới series Persona. Phiên bản này được ra mắt tại Nhật từ tháng 9/2016, và đến tháng 4 vừa rồi mới phát hành trên thế giới. Âm nhạc cũng là điểm rất mạnh của tựa game này. Tại Nhật, album OST của Persona 5 xếp hạng 5 trên bảng xếp hạng Oricon với số lượng đĩa bán ra đạt tới 29,000.

Nghe tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=KukSVxgsQkg

4. Wave of Darkness – Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue

Một cái tên hết sức quen thuộc đối với những người chơi game, sản phẩm của Square Enix sở hữu một lượng Fan đông đảo. Những bản OST của game chưa bao giờ làm Fan phải thất vọng. Mời các bạn nghe thử bản nhạc được đánh giá rất cao của dòng game này.

Nghe tại đây: https://youtu.be/xM8c1GcZD0I

5. Prologue theme – Horizon Hero Dawn

Siêu phẩm đến từ Sony mới được ra mắt gần đây đã gặt hái được nhiều thành công. Game được xây dựng theo hướng thế giới mở, có rất nhiều thứ cho bạn tìm tòi và khám phá, cùng theo đó là những bản nhạc nền huyền ảo.

Nghe tại đây: https://youtu.be/3Jt3QgBExAs

6. A Red Apple Fell From The Sky – Gravity Rush 2

Những bản nhạc nền của tựa game này thực sự rất đáng khen ngợi - có rất nhiều người chia sẻ rằng họ đã bỏ tiền ra mua ngay album này khi chỉ mới nghe được bài đầu tiên.

Nghe tại đây: https://youtu.be/GZK6sL4-y_Y

7. Hyrule Castle – The Legend of Zelda

Thêm một lần nữa,bản nhạc đến từ tựa game huyền thoại này lại khuấy đảo trái tim của các fanboy nhiệt thành của dòng game Zelda. Có ai đang nhớ lại tuổi thơ khi đọc đến đây không?

Nghe tại đây: https://youtu.be/2aWHkYWslcw

8. Vague Hope – NieR: Automata

Việc có đến 2 bài nhạc của cùng một tựa game có trong danh sách này chứng tỏ những bài OST của NieR: Automata được đặc biệt yêu thích. Thật vậy, nếu chỉ nghe riêng không cần chơi game, bản thân các bản nhạc này đủ sức làm bạn gật gù khen hay.

Nghe tại đây: https://youtu.be/0bJznex0eYQ

9. White Tiger & Ishida Mitsunari – Nioh

Tựa game chặt chém tuyệt hay trên PS4 cũng sở hữu riêng cho mình những bản nhạc nền độc đáo. Có thể nếu như được phát hành trên PC, những bản nhạc này sẽ đến tai nhiều người hơn.

Nghe tại đây: https://youtu.be/wHsvsEI33lg

10. Greeg’s Woods – Night in the Woods

Mặc dù cái tên không mấy quen thuộc với chúng ta - đa số game thủ Việt, tuy vậy, đây là một game khá thú vị với lối chơi màn hình cuộn cùng đầy đủ các yếu tố để trở thành một tựa game hay: gameplay tốt, cốt truyện hay, nhiều bí mật để khám phá, và dĩ nhiên: nhạc game hay.

Nghe tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=HeXpmmaO14o