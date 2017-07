Tài xế container đánh võng hất cảnh sát xuống đường bị bắt

Lái xe bỏ chạy với một CSGT bám ở gương chiếu hậu, Châu sau đó đánh lái hất anh này xuống đường khiến nạn nhân nguy kịch.

200 m bám đầu container của chiến sĩ CSGT trước khi bị hất văng

Sáng 1/7, thượng tá Phạm Tài, Phó trưởng công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, công an vừa bắt Lưu Văn Châu (26 tuổi, trú huyện Phù Mỹ, Bình Định) để điều tra tội Chống người thi hành công vụ.

Thượng úy Đức bị container hất văng xuống đường, người va trúng ta luy.

Khoảng 16h30 ngày 30/6, tài xế Châu điều khiển xe container chở một người khác chạy trên quốc lộ 1A hướng Nam - Bắc. Đến đoạn qua huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), xe của Châu bị tổ công tác thuộc Phòng CSGT (Công an Hà Tĩnh) yêu cầu dừng vì chạy quá tốc độ.

Tài xế Châu được cho là đã xuống cãi không vi phạm tốc độ rồi bỏ lên xe ngồi. Sau đó, Châu nổ máy cho xe chạy khi có hai công an đang đứng trước đầu xe. Một người né được, còn thượng úy Nguyễn Anh Đức vội bám gương chiếu hậu bên lái.

Xe container được đưa về trụ sở công an huyện Can Lộc. Ảnh: Đ.H

Đi được khoảng 200 m, tài xế cho xe đánh võng, hất văng anh Đức xuống đường, sát mép dải phân cách. Anh Đức bị thương nặng, co giật, được đưa tới Bệnh viện Đa khoa Hồng Lĩnh cấp cứu.

Đội trưởng CSGT phía Bắc Lê Ngọc Sáng cho hay, thượng úy Đức đã được chuyển ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) trong tình trạng nguy kịch.

Nhà chức trách đang đo nồng độ cồn, kiểm tra chất kích thích với tài xế Châu.

Tài xế Châu (đứng giữa) bị cảnh sát tạm giữ. Ảnh: Đ.H

Làm việc với cảnh sát, tài xế Châu cho rằng mình không vi phạm lỗi song bị cảnh sát thổi phạt nên bực tức lái xe gây ra sự việc trên.