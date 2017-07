Ba cân ma tuý trong chiếc cặp màu đen

Chạy xe máy mang theo 3 kg ma tuý đá, người đàn ông gần 50 tuổi bị cảnh sát phục kích bắt quả tang.

Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) vừa phối hợp với Cục C47 (Bộ Công an) bắt Lê Văn Quang (49 tuổi, trú tại xã Nghĩa Hồng) về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý.

Lê Văn Quang cùng tang vật. Ảnh: CA.

Theo hồ sơ, sau thời gian theo dõi, rạng sáng 29/6 xác định Quang đi xe máy rời nhà về hướng xã Nghĩa Đàn (huyện Quế Phong) để "lấy hàng", ban chuyên án lên kế hoạch vây bắt.

Gần trưa cùng ngày, tại xã Yên Hợp (huyện Quỳ Hợp), Quang bị cảnh sát chặn đường, khống chế.

Trong chiếc cặp màu đen của ông ta, nhà chức trách thu 3kg ma tuý đá; 290 triệu đồng cùng một số tang vật.

Quang khai vừa nhận ma tuý và đang trên đường về Nghĩa Đàn để chuyển hàng đi các tỉnh phía bắc.

Phương Linh