Dàn sao 'Lối sống sai lầm' sau 13 năm: Người hạnh phúc, kẻ biệt tăm

Mỹ nhân Han Ga In hóa thân thành Kang Eun Pah - chịu nhiều thương tổn khi lớn lên trong sự ghẻ lạnh của mẹ. Khi biết mình là kết quả sau một lần ngoại tình của cha, cô bất mãn, nổi loạn, thậm chí bỏ rơi mối tình đầu để sống thử với người đàn ông khác. Trong ngày cưới, người này bỏ trốn, cô bị hư thai. Về sau, Eun Pah may mắn yêu và cưới một chàng trai tốt, cô tìm mọi cách để che giấu quá khứ. Khi chồng cô phát hiện ra, cả hai ly hôn và vấp nhiều trở ngại mới có thể trở về bên nhau. Nhờ vai diễn phức tạp này, Han Ga In đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc của KBS.

Song Il Gook có cuộc sống hạnh phúc bên người vợ ngoài ngành giải trí - Jung Seung Yeon. Họ kết hôn năm 2008 và có con sinh ba năm 2012. Tài tử là ông bố đảm, chăm con khéo khi tham gia chương trình "The Return of Superman". Nhờ hình ảnh dễ thương, ba bé Dae Han, Min Gook và Man Se nhận nhiều hợp đồng quảng cáo, nổi tiếng vượt mặt bố và được hàng triệu fan châu Á yêu mến.

Người đẹp Jo Yeo Jung đóng vai Nah Ae Ri - em gái của Nah Jang Soo (chồng nữ chính), yêu thầm nhân vật do Ji Sung đóng. So với dàn sao trong phim, diễn xuất của diễn viên sinh năm 1981 có phần lép vế.

Jo Yeo Jung làm người mẫu ảnh từ năm 16 tuổi và lấn sân điện ảnh hồi năm 1999 qua sitcom "What about me". Cô đóng nhiều phim nhưng không gây ấn tượng với khán giả, chỉ tới năm 2010, khi đảm nhận vai nữ chính trong phim cổ trang "The Servant", công chúng mới nhớ tới cô. Từ năm 2011, người đẹp được mệnh danh là "Nữ hoàng phim 18+" bởi những cảnh giường chiếu nóng bỏng qua loạt phim "I need romance" (2011), 'Hậu cung: Thiếp của nhà vua" (2012), series "Sóng tình Haeundae" (2012)... Jo Yeo Jung đang góp mặt trong series "Quý cô hoàn hảo".