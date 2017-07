Tạm giữ tài xế container hất văng CSGT xuống đường

Thượng úy Nguyễn Anh Đức (Phòng CSGT Hà Tĩnh) đang rất nguy kịch và được chuyển ra Hà Nội điều trị. Tài xế container bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

Thiếu tá Lê Ngọc Sáng - Đội trưởng Đội tuần tra phía Bắc, thuộc Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh vừa cho biết: “Tình trạng sức khỏe của thượng úy Đức tiên lượng xấu. Sau khi cấp cứu tại BV đa khoa Hồng Lĩnh, chuyển ra điều trị tại BV đa khoa Nghệ An nhưng do tụ máu não, đa chấn thương nên phải chuyển ra BV Việt Đức, Hà Nội để điều trị”.

Thượng uý Đức bị chấn thương nặng, đang trong tình trạng nguy kịch

Đội điều tra tổng hợp, Công an huyện Can Lộc đang tạm giữ tài xế container Lưu Văn Châu (SN 1991, trú ở thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, Bình Định) để phục vụ điều tra.

Trước đó, vào khoảng 16h ngày 30/6, Tổ tuần tra thuộc phòng CSGT Hà Tĩnh phát hiện xe container BKS 77C - 016.47 kéo theo rơmoóc BKS 77R - 001.37, do tài xế Lưu Văn Châu điều khiển trên QL1A, theo hướng Nam - Bắc đoạn qua địa phận xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc thì bị CSGT ra tín hiệu dừng để kiểm tra vì vi phạm tốc độ.

Tài xế Châu tại cơ quan công an huyện Can Lộc. Ảnh: CAND

Tuy nhiên, khi xuống xe, tài xế Châu đã cãi lại CSGT, không xuất trình giấy tờ và điều khiển xe bỏ chạy.

Chiếc xe đã húc vào lực lượng chức năng để bỏ chạy. Lúc này, thượng úy Nguyễn Anh Đức và thượng úy Lê Hồ Việt Anh đang đứng trước đầu xe.

Thượng úy Việt Anh bị húc văng ra ngoài bị thương nhẹ, còn thượng úy Đức thì đu bám vào gương chiếu trước đầu xe container.

Khi xe chạy được khoảng 200m thì tài xế container đánh lái sang trái làm thượng úy Đức rơi xuống đường, đập đầu xuống dải phân cách giữa khiến bị chấn thương nặng, nguy kịch.

Thiện Lương