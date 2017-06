Quân đội Syria quét sạch IS khỏi Aleppo

Nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã rút hoàn toàn khỏi tỉnh Aleppo sau chiến dịch tấn công của quân đội Syria.

Quân đội chính phủ Syria tiến vào Aleppo khiến IS tháo chạy. Ảnh minh hoạ: AFP.

Phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đêm 29/6 đã tháo chạy hoàn toàn khỏi tỉnh Aleppo, sau khi quân đội chính phủ Syria kiểm soát được tuyến đường cao tốc nối tỉnh này với Hama và Raqqa, AFP hôm nay dẫn lời ông Rami Abdel Rahman, người đứng đầu Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), cho biết.

"IS đã rút khỏi 17 thị trấn và ngôi làng, hiện chúng đã hoàn toàn ở bên ngoài tỉnh Aleppo sau 4 năm chiếm giữ", ông Abdel nói.

Một nguồn tin quân sự Syria ở Aleppo cũng xác nhận việc này, cho hay hoạt động quân sự đang được tiến hành và IS chạy về vùng nông thôn ở Hama và Raqqa.

"Quân đội Syria đang giải phóng những mét đất cuối cùng", người này nói. Việc đánh bật IS ra khỏi Aleppo giúp quân đội Syria đảm bảo tuyến đường tiếp tế quan trọng của mình từ thủ đô Damascus.

IS tháo chạy khỏi Aleppo sau khi tuyến đường cao tốc chiến lược nối Hama bị chiếm. Đồ họa: SouthFront.

IS ở Syria đang hứng chịu tổn thất nặng nề sau chiến dịch quân sự của quân đội chính phủ Syria ở phía đông và Các lực lượng dân chủ Syria (SDF) ở mặt trận phía tây. Hiện IS chỉ còn kiểm soát những khu vực nhỏ và đang co cụm tại sào huyệt Raqqa.

Khánh Lynh